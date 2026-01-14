Más Información

Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio

Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio

Mr. Gwyn, una obra de teatro con más imagen que diálogo

Mr. Gwyn, una obra de teatro con más imagen que diálogo

La colección Wenner-Gren del Museo de San Carlos despierta dudas a 50 años de su donación

La colección Wenner-Gren del Museo de San Carlos despierta dudas a 50 años de su donación

INAH condena a influencer por difundir hallazgo arqueológico

INAH condena a influencer por difundir hallazgo arqueológico

El rótulo, identidad a través del tiempo

El rótulo, identidad a través del tiempo

“No sé si puede hablarse de un ‘triunfo venezolano’”: Alberto Barrera Tyszka

“No sé si puede hablarse de un ‘triunfo venezolano’”: Alberto Barrera Tyszka

La embajadora de Francia en México, Delphine Borione, entregó personalmente al actor Gael García Bernal la Orden de las Artes y las Letras en grado de Oficial, otorgada por el Ministerio de Cultura francés.

Este galardón reconoce su trayectoria cinematográfica destacada y su defensa de valores como la ética, la libertad creativa, el acceso a la cultura y la protección ambiental.

Gael García Bernal es reconocido internacionalmente por películas como "Amores perros", "Y tu mamá también"; la orden premia no solo su talento actoral y productivo, sino su compromiso con principios alineados a la visión francesa de la cultura como herramienta de transformación social.

Lee también:

Borione compartió una fotografía junto a Gael y escribió:

"Muy honrada de entregar al actor Gael García la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura. Reconocimos su extraordinario talento y su compromiso con valores que defiende: ética, libertad de creación, acceso a la cultura o cuidado del medio ambiente".

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Andrea Legarreta pasa página tras Erik Rubín y desata rumores de romance con sobrino de Pepillo Origel. Tomada de TikTok @programa_hoy

Andrea Legarreta pasa página tras Erik Rubín y desata rumores de romance con sobrino de Pepillo Origel

¿Rivalidad? Jennifer Lopez y Jennifer Garner evitan verse en los Globos de Oro y las miradas apuntan a Ben Affleck. Foto: (Photo by Frederic J. Brown / AFP) / (Photo by Michael Tran / AFP)

¿Rivalidad? Jennifer Lopez y Jennifer Garner evitan verse en los Globos de Oro y las miradas apuntan a Ben Affleck

Ángela Aguilar le regala caballo a Nodal por su cumpleaños: “Le hubiera comprado un pony… por la estatura”, dicen. Foto: Instagram

Ángela Aguilar le regala caballo a Nodal por su cumpleaños: “Le hubiera comprado un pony… por la estatura”, dicen

William activa su “equipo de crisis” ante el regreso de Harry y Meghan: los ve como una amenaza. (AP Photo/Martin Meissner, File)

William activa su “equipo de crisis” ante el regreso de Harry y Meghan: los ve como una amenaza

Jennifer Lawrence. Foto: AFP

Jennifer Lawrence se roba la atención con espectacular vestido transparente y ‘nude’

[Publicidad]