En este 2025, marcado en Estados Unidos por las redadas del ICE que mantuvieron en vilo a miles de migrantes, hubo quienes, por amor a la música, decidieron no esconderse.

Muchos fans de Fuerza Regida, así como de otras agrupaciones de música mexicana, sortearon la incertidumbre de moverse incluso entre estados de ese país para alcanzar los conciertos de la banda.

Para el grupo, esa presencia en las gradas los marcó profundamente.

“Sin miedo, la gente siguió yendo a nuestros conciertos, apoyando a la banda”, dice, tan agradecido como sorprendido, el guitarrista Khrystian Ramos a EL UNIVERSAL.

Ese respaldo tuvo un eco con la campaña Unidos: Hace la Fuerza, en la que la banda donó el 100% de las ganancias de una línea especial de gorras y mercancía.

La iniciativa, presentada en mayo, en pleno auge de las redadas, destinó sus recursos a cubrir gastos de abogados, renta y comida para familias afectadas por el ICE.

“Es tan cierto que es la gente la que nos hace, y nosotros siempre estaremos agradecidos con ese apoyo incondicional. Así como ellos están para nosotros, vamos a estar con ellos también”, remarca Ramos.

Y como amor con amor se paga, ese gesto también fue retribuido por sus seguidores en el terreno digital. Esta semana trascendió que Fuerza Regida fue la más escuchada en México durante 2025, por encima de Bad Bunny y Peso Pluma.

El grupo se colocó además como el segundo artista más sonado en Latinoamérica, detrás de Conejo Malo, y el 10 a nivel mundial, de acuerdo con Spotify Wrapped.

“Es un logro muy especial, la verdad, venimos manifestando esto desde el inicio de nuestra carrera y, pues, con tanto trabajo que le hemos echado, es como recibir los frutos de eso”, considera el músico.

Apuesta orgánica para el mundo

Fuerza Regida inició con corridos tradicionales en San Bernardino, California, hace una década.

Pronto encontró un sello propio: una mezcla de corridos tumbados, sierreño urbano y ritmos contemporáneos que conectó con audiencias mexicoestadounidenses y, más tarde, con el resto del continente.

Su propuesta, sobre la vida fronteriza y la identidad mexicana, ha impulsado éxitos como “Qué onda”, “TQM” y “Bebe Dame” (junto a Grupo Frontera), con cientos de millones de escuchas en Spotify.

Su éxito no ha sido gratuito. De este lado, en México, la banda ha padecido cancelaciones por amenazas en ciudades como Tijuana y Cancún, además de enfrentar restricciones en algunos estados y municipios hacia quienes interpretan corridos tumbados y bélicos.

“No tenemos temor de la censura que se ha impuesto, porque nuestra música siempre ha sido muy orgánica, muy honesta, muy del corazón; lo que se da, nadie lo puede tapar”, enfatiza Ramos.

El secreto detrás de su éxito, considera Moisés López, bajista, está en el trabajo duro y en la relación cercana que mantienen con sus fans.

“Nuestra música se escribe, se produce y se graba con el corazón. Creo que por eso conecta con la gente. Pero no es solo la música: también cuenta la humildad del grupo y que siempre estamos al 100 con nuestros fans”, asegura.

Para ellos, que un grupo en español con canciones tan distintas como “TU SANCHO”, “Marlboro rojo” o “Por esos ojos” hayan llegado al top global no es un logro individual, sino parte del momento que atraviesa la música mexicana.

“Ya ni me gusta decirle música regional mexicana; ya es global. Y fue un gran año para la música mexicana”, remarca Ramos.

Para Fuerza Regida, que reúne más de 39 millones de oyentes mensuales en Spotify, el impulso mundial que hoy vive la música mexicana, y en particular el regional, no es obra de un solo nombre en la industria, sino del trabajo conjunto de toda una generación.

“La unión es lo que ha llevado a la música mexicana hasta aquí. No lo veo como competencia, sino como colegas trabajando. Estamos unidos para llevar este sonido a la cima”, destaca el guitarrista.