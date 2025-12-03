Más Información

Spotify lanzó su esperado resumen y balance anual con su Spotify Wrapped 2025, donde Bad Bunny se coronó como el Artista Top Global, sin embargo en esta lista de lo mejor del año resalta la aparición de una banda de regional mexicano, Fuerza Regida.

La agrupación, intérprete de temas como “Tu sacho”, “Marlboro rojo” y “Por esos ojos”, fue la única aparición de algún talento mexicano en el Top 10 de aristas globales en el resumen de la plataforma de streaming musical.

Fuerza Regida fue superada por Bad Bunny, Taylor Swift, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande y Arijit Singh, en ese orden. Sin embargo, la aparición de la agrupación de corridos tumbados consolida a la música mexicana frente a la anglosajona.

La consideración de Fuerza Regida en el listado de artistas más escuchados a nivel mundial es un caso de éxito para el regional mexicano, que se suma a lo logrado en 2023 por el cantante Peso Pluma que logró colarse en esta prestigiosa lista, llegando al quinto puesto, situación que logró repetir en 2024 en el puesto 7.

En 2023 en el Top 50 global de Spotify aparecieron otros artistas de regional mexicano incluyendo Fuerza Regida, Junior H, Natanael Cano y Grupo Frontera.

Para la plataforma de streaming musical, estos resultados no sólo celebran récords, sino que reflejan movimientos culturales. El éxito de Fuerza Regida y su lugar en el Top 10, no solo es un triunfo individual sino un avance sólido en la industria musical y demuestra la explosión de popularidad de la música mexicana alrededor del mundo.

