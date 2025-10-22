Más Información

Seminario de Cultura anima Festival de Poesía

Seminario de Cultura anima Festival de Poesía

Estiman en 102 millones de dólares el valor de las joyas robadas del Louvre

Estiman en 102 millones de dólares el valor de las joyas robadas del Louvre

El albanés Anri Sala vuelve a la CDMX con “ventanas de tiempo”

El albanés Anri Sala vuelve a la CDMX con “ventanas de tiempo”

Descendiente de Hernán Cortés dona un retrato a México

Descendiente de Hernán Cortés dona un retrato a México

“Todo cantante debería experimentar pisar un escenario”: María Luisa Tamez, mezzosoprano

“Todo cantante debería experimentar pisar un escenario”: María Luisa Tamez, mezzosoprano

Ministra de Cultura de Francia asegura que la seguridad del Louvre funcionó durante el robo de joyas históricas

Ministra de Cultura de Francia asegura que la seguridad del Louvre funcionó durante el robo de joyas históricas

La publicó un comunicado a través del que explica que, desde la, no sólo se han enfrentado a la exposición mediática y al escrutinio público, sino que expuso a aquellas personas que, presuntamente, habrían llevado actos que faltarían el respeto a la memoria de Díaz, motivadas por fines económicos; entre ellas Gerardo Quiroz, el productor teatral, y su última pareja, Mariana Robles.

En el comunicado, firmado por los Díaz Butrón, se expone que, desde hace un año y siete meses, tiempo que ha pasado desde que el productor falleció, habrían sido víctimas de abusos de distinta índole, entre ellos los de tipo patrimonial y apropiación ilegal.

"Lamentablemente, tras su fallecimiento, personas ajenas a su círculo familiar y profesional han actuado con falta de respeto a su memoria y su legado, utilizando su nombre con fines personales y económicos".

Lee también:

Entre algunos de los nombres conocidos, al menos de forma pública, que presenta el documento se encuentran, por ejemplo, el del productor de teatro, Gerardo Quiroz, con quien Nicrandro Díaz sostuvo una amistad y también sociedad; en 2023, lanzaron -junto a José Margarito (Los Askis)- la marca de botanas "Chillimex" que, este 2025, continúa a la venta.

"Se señala a Gerardo Quiroz Acosta, quien debe de rendir cuentas por las empresas formadas por Nicandro".

También se hace mención de Mariana, la novia del productor:

"Mariana Robles Ortiz por su presunta participación en apropiaciones indebidas y difusión de información falsa".

Lee también:

Los Díaz Butrón aseguran estar en un pelligro y riesgo constante, debido a las presuntas amenazas e intimidaciones que han recibido, por ello, dieron los nombres de las personas que responsabilizarían de atentar "contra su seguridad, tranqulidad y bienestar".

"Actos motivados por la ambición y falta de ética, (...) por tal motivo la familia Díaz Butrón hace directamente responsable de dichos actos a las siguientes personas y colaboradores de un despacho de cuestionable práctica profesional: Ricardo McGregor Maestre, Benito Israel Martínez Reyes, Gilberto de Jesús Hernández Barragán, Emilio Sosa Rivas, Sara Fernández Juárez Sánchez, Juan Carlos Toribio Santos y Carlos Rodrigo Pastrana Moreno".

Además, en el comunicado se ahonda en los efectos psicológicos que la situación estaría provocando en la familia, la cual informó su derecho a procesar legalmente, si así lo cree conveniente.

Lee también:

"La familia se reserva el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para salvaguardar su integridad, su patrimonio y la memoria de Nicandro; La familia experimenta un profundo temor por su integridad física, así como preocupación por su bienestar emocional, ante las posibles acciones que las personas anteriormente mencionadas puedan llevar a cabo, dado los hechos ya ocurridos".

La familia de Nicandro Díaz comparte comunicado, fechado el martes 21 de octubre. Foto: Instagram, vía @victxriadiaz
La familia de Nicandro Díaz comparte comunicado, fechado el martes 21 de octubre. Foto: Instagram, vía @victxriadiaz
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ángela Aguilar cancela más conciertos de su gira: Ticketmaster anuncia reembolsos: Foto: AP

Ángela Aguilar cancela más conciertos de su gira: Ticketmaster anuncia reembolsos

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”

Así fue la serenata que los fans de Cazzu le llevaron en Mérida: "Me explota el corazón" Foto: Captura de pantalla / Cazzu IG

Así fue la serenata que los fans de Cazzu le llevaron en Mérida: "Me explota el corazón", dice la argentina

Belinda rompe en llanto en medio de concierto tras demanda de Lupillo Rivera. ¿Qué pasó?

Belinda rompe en llanto en medio de concierto tras demanda de Lupillo Rivera. ¿Qué pasó?

Demi Moore. AFP

Demi Moore luce vestido guinda impresionante e irradia belleza a los 62 años

[Publicidad]