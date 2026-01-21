Más Información

. la joven que en la preparatoria, sigue compartiendo publicaciones referentes a la relación que sostuvo con el músico y, firme, asegura que no tiene miedo de que , la esposa de su ex, la busque para hacerle algún tipo de observación.

Este fin de semana, el nombre de la joven volvió a dar de qué hablar, luego de cinco meses de que hiciera su última declaración acerca del noviazgo que compartió con el cantante de regional mexicano, a propósito de la entrevista que este había ofrecido a Adela Micha.

En las diferentes ocasiones en que Macías ha revisitado su pasado, para narrar a sus seguidores cómo vivió su romance con Nodal, el cual habría terminado debido a una presunta infidelidad de él, las declaraciones de la joven han sido muy criticadas.

Christian Nodal y Lisa Fernanda Macías, novios durante la preparatoria. Fotos: X
Christian Nodal y Lisa Fernanda Macías, novios durante la preparatoria. Fotos: X

En redes, usuarios están convencidos de que, si Lisa Fernanda sigue hablando de una relación, que tuvo lugar hace más de 10 años, es debido a dos aparentes motivos; que no ha superado el sentimiento que compartió con Christian y por su presunto deseo de ganar visibilidad y reconocimiento en plataformas.

Despreocupada, la joven -dedicada al marketing e impartir talleres de escritura- continúa compartiendo posts, relacionados al vínculo que la unió al intérprete de "De los besos que te ti", pues argumenta que, al haber sido un episodio que formó parte de su temprana juventud, tiene el derecho de revivirlo y recordarlo las veces que así lo desee.

"Para mí es un juego esto, LOL, me dan risa los intensos, son recuerdos de mi propia vida, no de la de él".

Christian Nodal y Lisa Fernanda Macías, novios durante la preparatoria. Fotos: X
Christian Nodal y Lisa Fernanda Macías, novios durante la preparatoria. Fotos: X

Además, ha afirmado que no teme que Ángela busque algún tipo de acercamiento para cuestionarla acerca del porqué sigue publicando fotografías con una expareja que, en la actualidad, está casado.

Lisa Fernanda se mantiene firme en la convicción de que está en su derecho de rememorar lo que vivió, especialmente, porque, al hacerlo, no tiene ningún interés de acercarse al cantante.

"Muchos me han escrito que me van a demandar, que me van a reclamar, ¿por?, no estoy interfiriendo en su relación, ni tampoco me estoy metiendo con ellos", argumentó.

[Publicidad]