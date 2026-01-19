Christian Nodal comentó el último post que su esposa, Ángela Aguilar, ha compartido en su cuenta de Instagram; la cantante luce un vestido rojo ajustado, el cual destaca su gran condición física, motivo por el que su esposo la elogió y usó la palabra "mía" para connotar lo bella que le parece que lucía.

La cantante recibió el 2026 con un cambió de look. Nuevamente, ha optado por recurrir a las extensiones para que su cabello tengo una apariencia mucho más larga, sólo que, en esta ocasión, conservó la tonalidad oscura y natural que la caracteriza; la última vez optó por aclararlo un poco.

Fue desde la celebración del cumpleaños 27 de Nodas que, Angela mostró su nueva cabellera, sin embargo, fue la publicación que realizó hace unas horas la que ha sorprendido a sus fans, ya que en ella se refleja la disciplina alimenticia y de actividad física a la que se ha sometido en tiempo reciente.

Lee también: Ex de Nodal se une al "trend 2016-2026" y muestra fotos inéditas de su relación: "estaba en su prime"

El primero en mostrar admiración fue su esposo, quien comentó la fotografía tres veces; primero con la frase "te amo", seguida de una serie de emojis que mostraban gusto por cómo lucía y, por último, escribió la palabra "mía".

La más pequeña de los Aguilar le contestó con algunos emojis de anillo de compromiso.

Aneliz y Leonardo Aguilar, sus hermanos, fueron otros que halagaron a la joven, al igual que su gran amigo Kunno, la conductora Andrea Escalona y decenas de fanpages que mostraron entusiasmo por la interacción entre la pareja.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc