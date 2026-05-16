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La reacción de ante la próxima película de su hija y su exesposo fue muy similar a la de muchos fanáticos: entre asombro y confusión.

El protagonista de "No se aceptan devoluciones" fue cuestionado por sus seguidores sobre qué opinaba del nuevo filme de temática romántica, anunciado esta semana por la actriz. Como respuesta, compartió un divertido video en sus redes sociales.

“No sé… allá no sé, me quedé igual que ustedes, así de…”, expresó mientras hacía una evidente cara de incredulidad.

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Eugenio, quien además etiquetó a Aislinn en la publicación, continuó con las bromas: “¿Qué sigue? ¿Que ahora saque un disco con Kalimba? ¿O que yo saque una línea de ropa con Sarah Bustani? ¿Qué sigue?”.

Cabe recordar que la también modelo sostuvo una relación con Kalimba en 2007.

Los seguidores del comediante, sin timidez,se sumaron a la conversación y comenzaron a pedirle que también realizara algún proyecto con una de sus ex parejas más famosas. Entre las propuestas destacó una posible novela junto a

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Otros usuarios incluso imaginaron una película protagonizada por Ruffo y Dalilah Polanco, quien también mantuvo una relación con el actor.

“Que hagas un viaje con los Derbez junto a Victoria Ruffo”, escribieron algunos, mientras otros hasta le pidieron “echarse un bailecito” con la actriz.

Incluso Alessandra Rosaldo, actual esposa de Eugenio, salió a relucir entre las bromas, pues algunos sugirieron que podría convertirse en la productora del supuesto proyecto.

Hasta el momento, Aislinn no ha reaccionado públicamente a los comentarios de su padre.

@ederbez 🤷🏻‍♂️😳@AislinnDerbez ♬ original sound - eugenioderbezoficial

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El anuncio de Aislinn junto a Ochmann

Aunque ya no mantienen una relación sentimental, Aislinn y Mauricio continúan unidos por la crianza de su hija Kailani. Ahora, ambos volverán a compartir pantalla en “Hasta el fin del mundo”, película que llegará a los cines el próximo 23 de julio.

En Instagram, la actriz explicó que la cinta tiene un significado especial para ella, pues habla de “vínculos que no caben en una etiqueta”.

“Tal vez por eso ‘Hasta el fin del mundo’ tiene algo tan especial: porque habla de esos vínculos (...) que cambian, se rompen, se transforman, pero de alguna forma siguen siendo parte de quiénes somos”, escribió.

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La intérprete también confesó que le resultaba extraño observar esta historia de amor desde otra perspectiva.

“Y no, no es Inteligencia Artificial”, añadió la modelo para dejar claro que era completamente real y no una broma.

“Qué bonito y especial ver materializado este proyecto juntos”, respondió Ochmann en los comentarios.

Los fanáticos recibieron la noticia con entusiasmo e incluso bromearon con que ambos “tenían permiso” para volver a ser pareja.

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