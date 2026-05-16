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El escándalo ocasionado por hace más de 20 años, cuando dijo que Lorena Herrera "era hombre", le dio fama al comediante pero también le trajo problemas, y aunque ya han pasado más de dos décadas de su declaración que ahora admite no diría algo así, sus palabras revivieron y Lorena insinuó que podría demandarlo por todos los contratos que perdió por su culpa.

La actriz y modelo, actualmente de 59 años, habló con ironía sobre la posibilidad de demandar a Facundo por 4 millones de pesos, los cuales, admitió Facundo, no tiene, pero propuso una opción.

Una cita tanto al ginecólogo, como dijo Lorena, para demostrarle que sí es mujer, pero también una cita, dice Facundo, con el urólogo, pues recientemente Lorena Herrera sugirió que el comediante "tenía puras miserias".

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"Sí, estoy de acuerdo. Sí, solo sí. Yo también la puedo demandar porque ella dijo que yo puras miserias. Entonces vamos al urólogo, me pongo de buenas, revisamos y ya. Que diga, "Ah, no, no estaba tan mal como yo pensaba." O sea, yo dije de ella, ella dijo de mí. Los dos vamos a tener que que comprobar", expresó.

Eso sí, Facundo, a sus 48 años ya no volvería a decir nada así ahora, y no es que se arrepienta de haberlo dicho en el pasado, simplemente eran otros tiempos y él otro Facundo.

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"Es extraño decir si me arrepiento porque eran otros tiempos, era otro México, era otro Facundo, ¿es la misma Lorena?, tampoco. Entonces, pues en su momento quizás sí tenía este otras reglas el juego. Ahorita no diría algo así, ¿eh? Entonces, como que no no es que te diga me arrepiento, pero te diría que no lo volvería a hacer, pero en su momento de inconsciencia y acá en el calor de la declaración también yo estaba bien wey y pues no entendía que lo que uno dice así de repente puede llegar muy lejos", expresó a las afueras de la XEW.

rad

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