Facundo reconoce que, luego de decir que Lorena Herrera podía ser un hombre, comenzó a ser más conocido, por lo que no le molesta que la actriz señale que trata de sacar provecho de su fama pues recuerda que, por mucho tiempo, fue indentificado como la persona que puso en duda el género de la famosa.

Medios de comunicación entrevistaron a Facundo, afuera de las instalaciones de la XEW, donde fue cuestionado acerca de Lorena Herrera quien, sólo unos días antes, lo retó a que le pagase 4 millones de peso si, luego de 23 años de que pusiera en duda que era mujer, le demostrase que lo es y biológicamente.

Sincero, el conductor indicó que no tenía suficiente dinero para pafar una puesta de esa índole y, bromista como es, envió un recordatorio a Lorena, quien dice que, en ese tiempo, también lo difamó, cuando aseguró que no esta "bien dotado".

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"4 millones no los tengo, pero ni de cerca, yo no creo que sea mujer, yo creo que es un mujerón, tendríamos que desmentir dos cosas, todo empezó porque ella dijo, en un programa en el qie estaba desnudo, que eran ´miserias´, los dos dijimos cosas, ahora tendría que comprobar que no son miserias y yo tendría que comprobar lo otro", señaló.

También dijo que le parecería más divertido, si la comprobación la llevaran a cabo en un encuentro íntimo y, cuando la prensa le preguntó si creía que el esposo de Lorena, Roberto Assad, estaría de acuerdo con uan invitación como esas, esto fue lo que contestó:

"Hay formas más divertidas, convivir, entre los dos decir ´ah no, sí es cierto´, y que los dos quedemos convencidos que, lo que dijimos, fue una tontería, ¿está casada?, que (su esposo) jale también, convivio entre todos y mi novia (Delia Fuentes) también", bromeó.

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Lo que sí reconoció fue que, en realidad, haber hecho ese comentario de Herrera sí lo llevó a darse a conocer en más sitios pues, cuando fue invitado a un programa internacional, para ser entrevistado, comprobó que era únicamente porque estaban interesados en abordar la controversia que tanto disgustó, en aquel momento, a la actriz.

"Imagínate qué feo que te conozcan por ser ese wey, de hecho, sí me pasó uan vez, que me invitó don Francisco y dije ´ay, wey, mi fama internacional´ y, cuando llegué, sólo quería hablar de eso y yo de ´no mam*s, no puedo creer que la gente en EU piensa que soy ese wey´, (mi fama internacional) y muchas cosas más, son gracias a Lorena Herrera, creo que hay gente que no sabe quién soy y sólo sabe que fui quien dijo eso de Lorena, entonces ambién le debo fama nacional".

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