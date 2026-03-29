Esmeralda Puente, la exesposa de Facundo, y Shiky Clement, se reencuentran y liman asperezas. Tras dos años de dejarse de hablar, tomaron la decisión de reencontrarse y, con sólo mirarse, los influencerse refrendaron una idea compartida; ni el silencio, ni la distancia, rompió con la complicidad que siempre ha existido entre los dos.

Fue este viernes, 27 de marzo, que Esmeralda y Shiky, exparticipante de "La casa de los famosos México" volvieron a verse; desde el 2024 no sólo no compartían tiempo juntos, sino que no se comunicaban, esto debido a diferencias en su concepto de amistad, como reveló el conductor español hace unos meses a Imagen TV.

De acuerdo con Clement, la distancia no se debió al divorcio entre "Esme" y Facundo, a quienes dice querer por igual, sino por asuntos ajenos a la amistad que comparte con ambos.

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"La verdad que con Esme, ahora estamos distanciados, no por nada, es alguien que, ella mue puede llamar o ya lo puedo llamar, sólo entendemos diferente la amistad, pero tampoco por algo malo, ni nada; cuando hubo el divorcio yo se lo dije a los dos, ´cariños, a mí no me pueden divivir, a los dos los amo", expresó.

Fuera cual fuese el motivo, este quedó olvidado, como contó Puente en sus redes sociales. La ex de Facundo documentó el momento de su reencuentro de Shiky, mientras lo buscaba en una de las calles del centro de Coyoacán, en donde citaron para entablaran una conversación.

"Esme" bromeó captando a diferentes personas, que se encontraban a su alrededor, interrogándose si, acaso después de dos años de no ver al influencer, no podía reconocerlo.

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Mientras caminaba, en búsqueda de Shiky, Puente lo encontró sentado una banca y, en cuanto él se percató de la presencia de ella, se levantó rápidamente par bailar a lritmo del danzón, música que sonaba de fondo, lo que generó la risa de ambos y rompió con cualquier tensión que pudiese representar su reencuentro.

"Hace dos años que no nos veíamos y, por ningún momento hablamos o volteamos al pasado, porque, donde hay algo irrompible, como el amor verdadero, el tiempo y Dios se encargan de poner en su lugar cadsa situación, qué rico verte, peque; risas y lágrimas de menopausia", escribió Esmeralda.

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¿Cómo se conocieron Shiky, Facundo y Esme?

En diferentes ocasiones, Shiky ha narrado que su amistad con Facundo data de hace 29 años, cuando, en 1997, casteó para convertirse en el guía de turista del conductor de Telehit, cuando este viajó a España para grabar unos clips para su programa de aquella época, "Depasónico".

Al tratarse, ambos se percataron de la química que existía entre ellos y, al poco tiempo, tanto "Esme" como "Fac" habrían impulsado al español a viajar a nuestro país para probar suerte; sin más conocidos de ellos, en la ciudad, se ofrecieron a hospedarlo en su casa el tiempo que fuera necesario.

"Es alguien que amo muchísimo, es alguien que, gracias a ella, yo estoy aquí en México, me invitó, me dijo ´vente para acá y vamos a probar suerte´y me quedé en su casa por ocho meses, junto con Facundo".

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melc