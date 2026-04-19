Consuelo Duval dijo que de "la lana" que conforma el patrimonio de Eugenio Derbez y que un sitio web especializado en finanzas reveló que asciende a 30 millones de dólares, algo le corresponde a ella.

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"Que sepa de una vez que un porcentaje de esa lana le toca a su esposa de P.Luche, que no se haga el animal, gargajo de coladera", dijo Duval antes de ocupar su butaca en el Teatro Insurgentes para ver el debut de José Luis Caballero, su sobrino, como protagonista del musical "El fantasma de la ópera".

La actriz agregó que no cree que sea conveniente que se revelen cantidades en torno a famosos, pues esto podría ser riesgoso.

"Sí es peligroso porque la gente de pronto cree noticias falsas, pero lo que te puedo decir es que si es un peso, o 20 mil millones de euros, se los ha ganado trabajando", comentó.

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Consuelo aplaudió cada una de las intervenciones de Caballero, quien se dio a conocer en el medio artístico gracias a su participación en realitys juveniles como "Acapulco Shore", "La Casa de los Famosos 2" o "Los 50", en los que dejó al descubierto su gusto por la fiesta, y por los romances fugaces, creando con esto el personaje de "El Potro".

Ahora ha decidido diluir esa imagen de joven rebelde para formar un nombre como actor serio.

"Yo estoy sumamente agradecido de la oportunidad que me dieron los productores, estoy feliz, esto es un sueño, esta es la primera obra que vi de niño y ahora yo me convertí en "El señor del espejo", confieso que cuando la vi ya no quería ni ir al baño", compartió entre risas.

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Consuelo reconoció, al término de la función, el empeño de su sobrino en el escenario y no dejó de regalarle palabras de cariño.

"Sentada en el público decía: 'voy a pisar ese escenario dónde hay tanto talento, donde hay tanto arte. Luis, chiqui, mi amor, que el teatro te cobije, que el teatro te acompañe, que el teatro te ilumine porque es el lugar donde un actor siempre quiere estar".

Claudio Carrera, productor del montaje señaló que José Luis Caballero mostró está noche que tiene madera para ser parte de esta compañía.

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"Creo que es muy valioso que a quien conocen de otras tantas cosas hoy lo vean hacer lo que tanto le gusta", señaló Carrera.

Morris Gilbert por su parte, quien la compañía le reconoció sus 50 años en el mundo del teatro, se dijo también complacido de contar con Caballero en las filas de "El fantasma...".

"Estamos muy felices de que Luis Caballero sea nuestro fantasma alternante", remató el creativo.

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melc