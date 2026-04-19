Más Información

Justin Bieber en Coachella y el hospedaje londinense de los Ebrard: memes de la semana

Justin Bieber en Coachella y el hospedaje londinense de los Ebrard: memes de la semana

Un fantasma en busca de lectores

Un fantasma en busca de lectores

Doña Lágrimas en abril para José Revueltas, un teatro por descubrir

Doña Lágrimas en abril para José Revueltas, un teatro por descubrir

El camarada Revueltas

El camarada Revueltas

José Revueltas: un fantasma en busca de lectores

José Revueltas: un fantasma en busca de lectores

José Revueltas: inteligencia y sabiduría entre cartas y diarios

José Revueltas: inteligencia y sabiduría entre cartas y diarios

dijo que de "" que conforma el patrimonio de y que un sitio web especializado en finanzas reveló que asciende a 30 millones de dólares, algo le corresponde a ella.

Lee también:

"Que sepa de una vez que un porcentaje de esa lana le toca a su esposa de P.Luche, que no se haga el animal, gargajo de coladera", dijo Duval antes de ocupar su butaca en el Teatro Insurgentes para ver el debut de, como protagonista del musical ".

La actriz agregó que no cree que sea conveniente que se revelen cantidades en torno a famosos, pues esto podría ser riesgoso.

"Sí es peligroso porque la gente de pronto cree noticias falsas, pero lo que te puedo decir es que si es un peso, o 20 mil millones de euros, se los ha ganado trabajando", comentó.

Lee también:

Consuelo aplaudió cada una de las intervenciones de Caballero, quien se dio a conocer en el medio artístico gracias a su participación en realitys juveniles como "Acapulco Shore", "La Casa de los Famosos 2" o "Los 50", en los que dejó al descubierto su gusto por la fiesta, y por los romances fugaces, creando con esto el personaje de "El Potro".

Ahora ha decidido diluir esa imagen de joven rebelde para formar un nombre como actor serio.

"Yo estoy sumamente agradecido de la oportunidad que me dieron los productores, estoy feliz, esto es un sueño, esta es la primera obra que vi de niño y ahora yo me convertí en "El señor del espejo", confieso que cuando la vi ya no quería ni ir al baño", compartió entre risas.

Lee también:

Consuelo reconoció, al término de la función, el empeño de su sobrino en el escenario y no dejó de regalarle palabras de cariño.

"Sentada en el público decía: 'voy a pisar ese escenario dónde hay tanto talento, donde hay tanto arte. Luis, chiqui, mi amor, que el teatro te cobije, que el teatro te acompañe, que el teatro te ilumine porque es el lugar donde un actor siempre quiere estar".

Claudio Carrera, productor del montaje señaló que José Luis Caballero mostró está noche que tiene madera para ser parte de esta compañía.

Lee también:

"Creo que es muy valioso que a quien conocen de otras tantas cosas hoy lo vean hacer lo que tanto le gusta", señaló Carrera.

Morris Gilbert por su parte, quien la compañía le reconoció sus 50 años en el mundo del teatro, se dijo también complacido de contar con Caballero en las filas de "El fantasma...".

"Estamos muy felices de que Luis Caballero sea nuestro fantasma alternante", remató el creativo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar rompe el silencio y lanza fuerte mensaje tras escándalo de Nodal y Ángela: “Sabes lo que hiciste”. Foto: AP/ Youtube MoluscoTV

Pepe Aguilar rompe el silencio y lanza fuerte mensaje tras escándalo de Nodal y Ángela: “Sabes lo que hiciste”

Exviolinista de Nodal enciende redes con look de sirena en plena crisis de Ángela y Christian. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape

Exviolinista de Nodal enciende redes con look de sirena en plena crisis de Ángela y Christian

¿Se acabó? Nodal y Ángela en crisis: lo habrían sacado de la casa tras polémico "vals". Foto: AFP

¿Se acabó? Nodal y Ángela en crisis: lo habrían sacado de la casa tras polémico "vals"

Ed Sheeran pone fin a la reventa en México: así funcionará su estricto sistema para su concierto en CDMX. (Photo by Grant Pollard/Invision/AP)

Ed Sheeran pone fin a la reventa en México: así funcionará su estricto sistema para su concierto en CDMX

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou posa en atrevida sesión con una amiga y deslumbran

[Publicidad]