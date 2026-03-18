Mauricio Ochmann, protagonista de “El señor de los cielos” y “Qué despadre”, ha negado esta mañana las acusaciones de presunto despojo y daños al inmueble de una mujer de la tercera edad, ocurrido en Tepoztlán.

Ayer se filtró una denuncia interpuesta en la Fiscalía General del Estado de Morelos, donde una mujer señaló que el actor adquirió un terreno contiguo a su casa, que no forma parte del residencial y mandó demoler el muro perimetral. Ochmann habría hecho,además, un acceso exclusivo para su domicilio, lo que derivó en daños a su propiedad.

Hoy el actor decidió emitir su postura con un comunicado enviado por su agencia de prensa, en el que aseguró que la verdad saldrá a la luz y que es una persona de paz.

“Solamente quiero comentar que a lo largo de mi vida personal y profesional quienes me conocen saben que soy una persona pacífica, empática y de valores encausados en ayudar siempre cuando está en mis manos”, indica en el texto.

“Los señalamientos que he usado la fuerza pública y privada en el estado de Morelos con tintes violentos en este proceso son completamente falsos., La verdad siempre saldrá a la luz”, abunda.

Los hechos habrían ocurrido en la zona residencial de Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán. La versión de la parte acusatoria señala que existió la intervención de personal armado de Ochmann, quien además mostró una presunta prepotencia.

En su comunicado, el actor afirmó que nunca será alguien que intente manipular la información para sacar provecho.

“Justo nunca será que intenten manipular información con la única finalidad de ganar ventaja en proceso que sigue su curso”, señala.

“Soy una persona de paz, de bien y enfocado en la misión de dejar un mensaje positivo y ayuda activa. Así es mi filosofía y los hechos hablan por sí solos”, recalca.

Expresa que en este momento no puede aclarar y ampliar sus declaraciones como ha sido en otros momentos de su vida.

Ochmann es ahora uno de los rostros más socorridos en el cine mexicano: tan sólo en enero pasado estrenó la comedia "Familia a la deriva” y ahora está a la espera del drama “Hasta el fin del mundo”, en el cual comparte créditos con su expareja, Aislinn Derbez.

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