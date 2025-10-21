Más Información

no ha perdonado a por lo ocurrido con su hija, , durante el encuentro que ambos tuvieron con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En octubre del 2015, la actriz mexicana y el actor estadounidense se convirtieron en noticia, luego de que saliera a la luz una fotografía en la que aparecían junto al narcotraficante. Kate no solo fue buscada e investigada por las autoridades de ambos países, también, aseguró la propia actriz, usada por el ganador del Oscar para sus propios fines.

Ahora, casi una década después, el padre de la protagonista de "La reina del sur", volvió a referirse al tema y se lanzó contra Penn a quien tachó de traidor:

“Está muy lejos ese idiota, pero desde luego me cae gordo. ¿Qué lo voy a perdonar si fue un traidor de mi hija?”, dijo Del Castillo en declaraciones retomadas por "Sale el Sol".

Más allá de la controversia, Del Castillo destacó que lo que aún permanece son los actos de Penn, pues no le importó poner en peligro a su hija, por su beneficio.

“Uno nunca sabe la malignidad que hay alrededor de uno, la maldad que hay alrededor. Ese imbécil, si yo lo viera, le daría un derechazo y otra patada, ya saben dónde, ¿no? Traidor, traidor, traidor”, agregó.

Recientemente, la propia Kate volvió a hablar de Penn y su encuentro con el capo mexicano y, aunque asumió la responsabilidad de sus decisiones, llamó "escoria" al actor, dejando claro que ella tampoco ha olvidado lo sucedido.

