Coreógrafos internacionales llega a Bellas Artes

Un siglo del  art déco, estilo que vistió de modernidad a la Ciudad de México

La Academia Mexicana de la Lengua celebra 150 años; resalta su historia, tradiciones y proyectos culturales

Museo Van Gogh alerta de posible cierre por falta de fondos estatales para su renovación

Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial tras décadas de búsqueda

Explorar riqueza histórica de Ecatepec, en deuda

La maternidad es un tema que acompaña a Kate del Castillo incluso fuera de la pantalla. En su nueva película Instintos, la actriz interpreta a Maggie, una mujer embarazada que debe enfrentar un encierro violento y letal, poniendo en juego su vida y la de su futuro hijo.

Más allá de la trama, la actriz de 52 años cuestiona la insistencia con la que se le pregunta por la maternidad, tema del que dice, ya ha hablado hasta el cansancio.

“Llevo 30 años diciendo que decidí no ser mamá. Me parece absurdo que me lo sigan preguntando, como si fuera algo pendiente. Nunca he visto que le hagan esa pregunta a los hombres. No necesito ser madre para interpretar a una, para eso soy actriz”, dijo en entrevista.

Kate interpreta a Maggie en este thriller coproducido por Eugenio Derbez (3Pas Studios) y Frank Ariza (AF Films), que se estrena mañana en la plataforma ViX.

En la trama, Maggie y su esposo Sean (Bruno Bichir) se preparan para un fin de semana tranquilo antes del nacimiento de su hijo. Pero dos delincuentes, entre ellos una mujer llamada Cara, irrumpen en su casa con la intención de vaciar sus cuentas bancarias.

Lo que no saben es que Cara (Daniela Schmidt) tiene un plan que va mucho más allá del dinero.

Para Kate, interpretar a una mujer en los últimos días de embarazo fue un reto más emocional que físico, pues la película apela a la parte más visceral de la condición humana: el instinto de supervivencia.

“Se trata de preservar la vida de su hijo. Esa parte animal la tenemos todas las mujeres, seamos madres o no”, señaló la actriz mexicana.

La película fue dirigida por Sebastián Borensztein y filmada en locaciones de Madrid e Islas Canarias. Durante seis semanas el equipo convivió en la misma locación, casi sin salir, lo que les permitió sumergirse en la tensión de la historia.

“No tienes para dónde irte, estás ahí, comes… casi casi solo faltaba dormir ahí. A mí me ayudó muchísimo estar en ese ambiente porque estuve 100% concentrada”, recordó entre risas Del Castillo.

Instintos plantea un duelo de fuerzas femeninas en el que la maternidad, la manipulación y la supervivencia se entrelazan. Schmidt destacó que su personaje es quien lleva el verdadero plan.

El contraste entre ambas mujeres es el corazón de la historia: una que lucha por proteger a su hijo, otra que utiliza la inteligencia y la manipulación como armas.

“El instinto materno y el de supervivencia van muy de la mano. Son intensisimos, primarios y básicos”, expresa Schmidt.

