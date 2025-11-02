Más Información

No te pierdas la Megaofrenda de la UNAM hoy 2 de noviembre

No te pierdas la Megaofrenda de la UNAM hoy 2 de noviembre

Halloween y la cancelación del concierto de Morrisey, en los memes de la semana

Halloween y la cancelación del concierto de Morrisey, en los memes de la semana

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Los muertos al cajón y los vivos al fiestón

Los muertos al cajón y los vivos al fiestón

La invención de la calavera Garbancera y La Catrina

La invención de la calavera Garbancera y La Catrina

El arqueólogo: adelanto de la nueva novela de César Aira

El arqueólogo: adelanto de la nueva novela de César Aira

A poco más de dos meses de la muerte de , , su viuda, la actriz,, lo recuerda con una fotografía, de la última etapa del músico, donde aparece alimentando a , la hija que comparten.

Fue el 21 de agosto cuando Xava falleció, luego de una dura batalla contra el , el cual le fue diagnosticado desde julio del año pasado y por el que él y, principalmente, su pareja, realizaron una campaña en redes sociales en búsqueda de apoyo económico, hasta que el rockero dio a conocer que sus médicos no podrían hacer nada más por su caso.

La situación de salud de Xava estremeció de forma generalizada, debido a que por el tema "", Coda se convirtió en una de las bandas de metal mexicano más recordadas pero, sobre todo, porque detrás de él, había una historia familiar; su amor por Ela y el nacimiento de Sofía Malena, en el mes de mayo.

Lee también:

Al partir del deceso del músico, su viuda reveló el quebranto familiar que atravesaba; cuando comenzaron su relación, cuatro años atrás, la familia del músico no estuvo de acuerdo con su unión y, si bien, con el tiempo, la madre de Xava aprendió a querer a Ela, las hermanas del cantante y el padre de este no terminaron de aceptarla.

Por ello, Corez teme que, al abrirse el testamento de su pareja, la familia reclame parte del patrimonio del cantante, el que ella aseguró a "TVNotas", está dividido en partes iguales para sus dos hijas, Nicole, fruto de otra relación del cantante, y Sofía Malena.

Ahora, y en medio de lo que ella afirma se le parece a una tempestad, la joven sigue recordando a Xava y, este Día de Muertos, lo hizo con una enternecedora foto en donde el músico, ya muy afectado por la enfermedad, carga en brazos a su hija menor, mientras la alimenta con una mamila.

Lee también:

"Mi amorcito siempre dando lo mejor de él. Te amo y te extraño demasiado, siempre el mejor. Eternamente mi Xava Drago, la voz de Coda".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal lanza misterioso mensaje anunciando su "dueto más soñado" y no es con Ángela. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP / IG: Nodal

Christian Nodal lanza polémico mensaje: anuncia su "dueto más soñado" y no es con Ángela Aguilar

Rey Carlos III retira título de príncipe y residencia real a su hermano Andrés. Foto: (Photo by Adrian Dennis / AFP)

Rey Carlos teme que su hermano Andrés publique un libro con los secretos más oscuros de la realeza

Beliween 2025 enloquece a fans: Belinda sorprende como “Bruja Pop” en versión Gremlin Foto: Belinda IG / Captura de pantalla mayu_altamif TikTok

Beliween 2025 enloquece a fans: Belinda sorprende como “Bruja Pop” en versión Gremlin

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente. Foto: AFP

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Foto; AFP

Antonela Roccuzzo destila belleza con espectacular vestido de transparencias

[Publicidad]