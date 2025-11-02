A poco más de dos meses de la muerte de Xava Drago, cantante de Coda, su viuda, la actriz, Ela Corez, lo recuerda con una fotografía, de la última etapa del músico, donde aparece alimentando a Sofía Malena, la hija que comparten.

Fue el 21 de agosto cuando Xava falleció, luego de una dura batalla contra el cáncer, el cual le fue diagnosticado desde julio del año pasado y por el que él y, principalmente, su pareja, realizaron una campaña en redes sociales en búsqueda de apoyo económico, hasta que el rockero dio a conocer que sus médicos no podrían hacer nada más por su caso.

La situación de salud de Xava estremeció de forma generalizada, debido a que por el tema "Aún", Coda se convirtió en una de las bandas de metal mexicano más recordadas pero, sobre todo, porque detrás de él, había una historia familiar; su amor por Ela y el nacimiento de Sofía Malena, en el mes de mayo.

Al partir del deceso del músico, su viuda reveló el quebranto familiar que atravesaba; cuando comenzaron su relación, cuatro años atrás, la familia del músico no estuvo de acuerdo con su unión y, si bien, con el tiempo, la madre de Xava aprendió a querer a Ela, las hermanas del cantante y el padre de este no terminaron de aceptarla.

Por ello, Corez teme que, al abrirse el testamento de su pareja, la familia reclame parte del patrimonio del cantante, el que ella aseguró a "TVNotas", está dividido en partes iguales para sus dos hijas, Nicole, fruto de otra relación del cantante, y Sofía Malena.

Ahora, y en medio de lo que ella afirma se le parece a una tempestad, la joven sigue recordando a Xava y, este Día de Muertos, lo hizo con una enternecedora foto en donde el músico, ya muy afectado por la enfermedad, carga en brazos a su hija menor, mientras la alimenta con una mamila.

"Mi amorcito siempre dando lo mejor de él. Te amo y te extraño demasiado, siempre el mejor. Eternamente mi Xava Drago, la voz de Coda".

