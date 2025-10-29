El Día de Muertos está a la vuelta de la esquina y la nostalgia y la melancolía se sienten más fuertes. En esta fecha recordamos a las personas que ya no nos acompañan en el mundo terrenal con una enorme sonrisa y rememoramos sus vidas.

Mientras tanto, en la industria del espectáculo, los famosos también recuerdan a sus compañeros de elenco o conductores que seguirán siendo recordados a través de la tradicional ofrenda, que simboliza la relación entre la vida y la muerte.

Lee también Alistan operativo especial de vigilancia en panteones por el Día de Muertos en Sinaloa

Ofrenda de Daniel Bisogno

El equipo de “Ventaneando” de TV Azteca y el del programa “Cuéntamelo Ya” recordarán con cariño al presentador Daniel Bisogno, quien en vida también fue actor y comediante mexicano, en sus ofrendas de Día de Muertos.

El conductor falleció el pasado el 20 de febrero y sus compañeros más cercanos, quienes seguirán recordándolo a través de sus programas y en esta fecha de gran importancia espiritual.

A ocho meses de su partida, la líder del programa de TV Azteca, Pati Chapoy, compartió imágenes del altar instalado dentro del foro del programa, adornado con flores de cempasúchil, papel picado, veladoras y fotografías de Bisogno, quien formó parte del programa de espectáculos durante más de veinte años.

Por su parte, “Cuéntamelo Ya” también le dio un lugar en su ofrenda al comediante, gesto que fue bien recibido por el hermano del conductor, Alex Bisogno, quien publicó en una historia de Instagram el mensaje: “Wooow! Qué bonito detalle”.

Paquita la del Barrio

La recordada cantante también estuvo presente al lado de Daniel Bisogno en la ofrenda de Día de Muertos del programa “Cuéntamelo Ya”, dedicada a las figuras del espectáculo que fallecieron este año y a quienes se les recordará con cariño.

Paquita la del Barrio, la leyenda de la música ranchera mexicana, falleció el 17 de febrero a los 77 años, a causa de un infarto al miocardio mientras dormía en su casa en Veracruz.

Este año, el Instituto Cultural de México en San Antonio pondrá un altar en honor a una personalidad mexicana que fue una figura importante del empoderamiento femenino y que será recordada a través de canciones como “Rata de dos patas” o “Me saludas a la tuya”.

Asimismo, se rindió homenaje a Paquita la del Barrio con una ofrenda de Día de Muertos en el Jardín de Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, la cual estará disponible hasta el 2 de noviembre, demostrando el cariño que la gente sentía por la cantante.

Ofrendas muy rockeras

Este año también ha sido un duro golpe para el rock, por lo que no es de extrañar que varias de las ofrendas lleven la temática de algunas de las celebridades que fallecieron este año, como Ozzy Osbourne, Ace Frehley y Xava Drago.

Fanáticos de la música dedicarán su ofrenda de Día de Muertos a estas figuras. En el Cementerio de Oakland, en Atlanta, Estados Unidos, se realizará un evento gratuito donde se pondrán ofrendas familiares, según informó el Consulado General de México.

Este 1 de noviembre, en las ofrendas de Día de Muertos, recordaremos con cariño a los familiares y amigos más cercanos. Para algunos será el primer año sin su presencia, y los recordaremos a través de nuestras acciones y pensamientos con mucho cariño.

Lee también 5 cenas temáticas de Día de Muertos en CDMX