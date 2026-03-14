Desde que Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, su esposa Emma Heming Willis, con quien lleva casi 17 años de matrimonio, ha participado en iniciativas para informar sobre la enfermedad y compartir la experiencia de quienes cuidan a pacientes con padecimientos neurodegenerativos. Ahora anunció la creación de la Fundación Emma y Bruce Willis, dedicada a impulsar la investigación sobre la demencia y apoyar a las familias que atraviesan el diagnóstico.

La actriz y modelo compartió la noticia al recibir recientemente un reconocimiento de la Association for Frontotemporal Degeneration en Nueva York. Durante su discurso en la gala Hope Rising Benefit, dijo: “Este viaje me ha abierto los ojos a las realidades que enfrentan muchas familias cuando un ser querido vive con demencia frontotemporal. Creo profundamente en la importancia de apoyar la investigación y al mismo tiempo ayudar a los cuidadores que enfrentan tantas cosas todos los días”.

La organización benéfica, creada dentro de la Entertainment Industry Foundation, busca generar conciencia sobre la enfermedad, financiar investigaciones y ofrecer apoyo a los cuidadores, de acuerdo con la información publicada en su página web. En el sitio aparece una fotografía de Willis y Heming mirándose con ternura.

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Heming, de acuerdo con medios estadounidenses, también expresó que su esposo estaría orgulloso de los esfuerzos por apoyar tanto a quienes viven con demencia como a quienes los acompañan en el proceso. “Bruce siempre ha liderado con generosidad y corazón”, afirmó.

La modelo ha sido objeto de críticas en el pasado por supuestamente aprovechar la atención mediática alrededor del actor de "Duro de matar". Sin embargo, también ha compartido su experiencia como cuidadora. En septiembre de 2025 publicó el libro "The Unexpected Journey", una guía dirigida a familiares y cuidadores basada en su propia vivencia.

A lo largo de los años, Heming también ha hablado de lo difícil que ha sido para su familia, incluida la que Willis formó con Demi Moore, ver la progresiva pérdida de la personalidad del actor, de la que en ocasiones, ha dicho, solo quedan pequeños destellos.

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Bruce Willis no sabe que tiene demencia

Aunque la enfermedad continúa avanzando, dentro de lo que su condición permite Willis se mantiene estable. En el podcast Conversations With Cam, Heming reveló hace unas semanas que el actor no es consciente de su diagnóstico.

“Bruce no sabe que está enfermo y, sinceramente, me tranquiliza que sea así”, explicó.

Esta situación no ocurre en todos los pacientes con demencia, pero puede presentarse debido a la anosognosia, una condición asociada a algunas enfermedades neurológicas en la que el cerebro no puede reconocer su propio deterioro.

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Aun así, el actor continúa reconociendo a su esposa y a sus hijas, aseguró Heming.

Actualmente, Willis vive en una casa separada, aunque cercana a la de su familia, con asistencia médica las 24 horas. Heming y sus hijas lo visitan con frecuencia, especialmente los fines de semana. Según explicó, la decisión de que el actor tenga su propio espacio responde tanto a sus necesidades de tranquilidad como al deseo de que sus hijas puedan mantener su vida cotidiana.