Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, deja mensaje a Cazzu tras no ser invitado a la boda de Ángela

La llamada "boda del año" sigue dando de qué hablar; y es que no solo los fans de Christian Nodal y Ángela Aguilar han reaccionado a su sorpresivo matrimonio, también lo hizo uno de los hermanos de la novia, Emiliano Aguilar, quien desafortunadamente no fue requerido en la celebración.

Apenas, hace unas horas, el hijo mayor de Pepe Aguilar evidenció a su familia al revelar, en rede sociales, que no fue invitado a tan exclusiva fiesta, incluso le dejó un mensaje al charro a manera de reproche: "GPI" (gracias por invitar), escribió.

Pero éste no fue el único comentario que dejó Emiliano, ni la única red social que visitó, ya que, resulta, aprovechó sus momentos de ira y para dirigirse a Cazzu, la exnovia de su ahora cuñado.





Este fue el mensaje con el que Emiliano reprochó a la familia el no haberlo invitado a la boda. Foto: Instagram.





Aunque el mensaje no tenía ni una sola palabra, sí causó gran polémica entre los seguidores de la trapera, ya que incluía varios emojis de fuego, abriendo la puerta a diferentes interpretaciones.

Muchos fueron testigos del comentario de Aguilar; incluso, le mostraron su apoyo y le pidieron a la cantante que, ahora que éste se lanzó como rapero, colaborara con él. Sin embargo, todo parece indicar que el hermano mayor de Ángela se arrepintió de sus actos y terminó por eliminar su comentario; ya que actualmente ya no puede verse.





Este es el mensaje que Emiliano habría dejado a Cazzu y que ya no puede verse. Foto: Instagram





Pero esta no sería la primera vez que Emiliano se pronuncia sobre la intérprete de "Nena trampa", y es que, hace algunas semanas, confesó al programa "El Gordo y La Flaca" que le gustaría trabajar con ella: "Tiene buena música, no lo voy a negar; rapea bien, no voy a negar que sí, pero... les deseo lo mejor", dijo.

En esa misma entrevista reveló que no ha tenido ningún tipo de acercamiento con Christian y, aunque sí lo conoce, ni siquiera han conversado: "Con Nodal yo nunca he hablado. Nunca he tenido ni una palabra ni nada con él. Lo conocí hace mucho, cuando empezaba a abrir los shows para mi papá; pero nunca he hablado con él", finalizó.

Quizás serían estas palabras lo que dejó al primogénito de Pepe fuera del enlace matrimonial más polémico de los últimos años, aunque cabe destacar que la relación entre padre e hijo se deterioró luego de que el joven fuera detenido por las autoridades estadounidenses, en 2017, por estar involucrado en el presunto delito de tráfico de personas.

