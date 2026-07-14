Héctor Parra se siente orgulloso de su hija Daniela Parra, quien está compitiendo en el reality "MasterChef", el actor, quien cumple una condena de 12 años y 6 meses de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de personas menores de edad, celebró su cumpleaños y aprovechó para mandarle un regalo muy especia a su hija.

Diego, novio de Daniela, asistió al Reclusorio Oriente junto con unos amigos del actor, para celebrar su cumpleaños, ahí Héctor se puso muy sensible por los gestos de cariño y porque su hija mayor Daniela está haciendo un buen papel en el reality de TV Azteca.

Le mandó un regalo que hizo él mismo, una Daniela Parra de madera con el mandil de "MasterChef", un detalle que Diego agradeció públicamente y que dijo, desearía entregarle a Dani para que se motive aún más.

Diego compartió que su suegro se quejó porque su hija Daniela no está dando su máximo, algo con el que él también está de acuerdo, sin embargo, confía en que esto pasará pronto.

"Mi suegro estaba triste porque decía no haber visto el mejor desempeño de mi güera, no estar viendo la mejor versión de mi Dani, y le dije, 'Héctor perdón, las mismas palabras que estás diciendo de Dani aplican para ti'".

Lee también Alexa Hoffman asegura que su hermana Daniela Parra se ha colgado de su caso de abuso para conseguir proyectos

[Publicidad]

Diego Hopster muestra el regalo que Héctor Parra le hizo a su hija Daniela, quien está en "MasterChef".

El video fue hecho el 7 de julio, cuando Diego llegó del reclusorio, sin embargo, compartió por qué no lo había colgado en sus redes:

"Este video lo grabé regresando de ir a ver a mi suegro, este martes 7 de julio pensé en no subirlo porque comparto cosas muy privadas que no son solo mías. Pero creo que esto puede ayudar e inspirar a más personas que estén atravesando momentos difíciles, así que, Bandita Chida, les comparto este video".

Diego contó que ante la queja de su suegro por el desempeño de su hija en el reality, él la defendió, y le hizo una petición a su suegro, que así como él exigía la mejor versión de su hija, él debía dar su mejor versión:

[Publicidad]

"Que te esfuerces cada día, que hagas ejercicio, que agradezcas por lo que tienes, porque hay más razones para agradecer que para quejarse".

El actor Héctor Parra tiene dos hijas, quienes nacieron de diferentes relaciones y han tomado posturas completamente opuestas en el proceso legal de su padre.

Daniela Parra es la hija mayor del actor, fruto de su relación con Érika Martínez. Ella ha sido la principal defensora pública de su padre.

[Publicidad]

Alexa Hoffman (anteriormente Alexa Parra), es la hija menor del actor, concebida durante su matrimonio con la también actriz Ginny Hoffman. Ella es quien interpuso la denuncia penal por abuso sexual agravado y corrupción de menores que mantiene al actor en prisión.

Lee también Cronología del caso Héctor Parra: de la acusación de Alexa Hoffman a la reducción de su condena

rad