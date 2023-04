El importante logro de Christian Muñiz, el hijo mayor de Marc Anthony y Dayanara Torres que enorgullece a toda la familia

Dayanara Torres es una bella conductora y ex Miss Universo, además de haber estado casada con Marc Anthony, uno de los músicos puertorriqueños más importantes del mundo. El artista no ha estado exento a los romances ni a las bodas, como la última con la joven paraguaya Nadia Ferreira.

Fruto del amor con la conductora es que nación Christian Muñiz Torres quien ya es todo un hombre con una herencia innegable de los rasgos de su madre. Sus ojos son idénticos. El joven se ha mantenido alejado del jet set y no se inclina ni por la música ni por la conducción ni nada que tenga que ver con pantallas.

Christian Muñiz. Fuente: Instagram @cris_muniz_torres

La pasión del hijo de Dayanara Torres es el dibujo, y es muy talentoso. Vive en Nueva York y está en pareja, además de contar con una mascota. Justamente en esa ciudad es conde está dedicado al arte. La Escuela de Diseño Parsons decidió exponer sus dibujos, lo cual le generó muchísimo orgullo y felicidad.

"¡Estoy entusiasmado de tener mi trabajo expuesto oficialmente! Gracias a todo el mundo que vino a verlo", escribió feliz Christian Muñiz Torres quien tiene apenas 22 años. Su madre lo acompañó en todo momento y compartió en las redes sociales los momentos familiares. "Estoy tan orgullosa de ti", expresó.

Dayanara Torres no ocultó la felicidad que siente por el logro de su hijo. "Gente se me aguan los ojos 🥹 Ver a mi hijo ver por primera vez su primera portada de: Oro "El Coqui Dorado" comic book. Sus ojitos le brillaban de emoción... poderlo ver realizar sus sueños y ver cómo cada uno de sus esfuerzos comienzan a dar frutos... Enjoy the ride Mi Kitian... The World is Yours!!!" escribió la conductora y avisó que el joven viaja a Puerto Rico para promocionar el trabajo.