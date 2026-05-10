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El atraviesa uno de sus momentos más populares entre el público internacional gracias al impacto de producciones como "Demon Slayer" y las películas de Studio Ghibli. Ahora, los fans del tendrán una nueva oportunidad para acercarse a la obra de uno de los directores más reconocidos de Japón, con el .

Desde este domingo (10 de mayo) y hasta el 17 de mayo, distintas salas de Cinépolis proyectarán algunas de las películas más importantes del cineasta japonés, cuyas obras han sido reconocidas internacionalmente, incluyendo nominaciones y premios en festivales especializados y certámenes como los Premios Óscar por la película "Mirai".

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¿Quién es Mamoru Hosoda?

Mamoru Hosoda es un director, guionista y animador japonés conocido por explorar temas como la familia, la infancia y el crecimiento personal dentro de historias de fantasía y ciencia ficción.

Entre sus obras más reconocidas se encuentra "Wolf Children" ("Los niños del lobo", cinta que aborda la maternidad y el paso de la niñez a la adultez a través de una madre que cría a dos hijos mitad humanos y mitad lobos.

A lo largo de su carrera también trabajó en estudios como Toei Animation y Madhouse, participando en franquicias como Digimon Adventure y One Piece

En esta edición se reestrenarán cuatro de sus títulos más populares:

  • "La chica que saltaba a través del tiempo" (2006)
  • "Wolf Children" / "Niños lobo" (2012)
  • "Summer Wars" (2009)
  • "Mirai" (2018)

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¿Cuándo ver las películas?

Las funciones ya comenzaron este domingo con exhibiciones de "La chica que saltaba a través del tiempo" y "Niños lobo" en complejos seleccionados de Cinépolis en México.

Por su parte, "Summer wars" y "Mirai llegarán a las salas del 14 al 17 de mayo. Ambas películas exploran temas actuales como las redes sociales, la vida digital y las relaciones familiares, incluyendo los celos entre hermanos y el crecimiento emocional.

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