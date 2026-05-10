Más Información
“El capitalismo mercantiliza el amor y lo vuelve espectáculo”: entrevista a Aura García-Junco sobre Cuando hablamos de amor
El cine japonés atraviesa uno de sus momentos más populares entre el público internacional gracias al impacto de producciones como "Demon Slayer" y las películas de Studio Ghibli. Ahora, los fans del anime tendrán una nueva oportunidad para acercarse a la obra de uno de los directores más reconocidos de Japón, con el Festival de Cine Mamoru Hosoda.
Desde este domingo (10 de mayo) y hasta el 17 de mayo, distintas salas de Cinépolis proyectarán algunas de las películas más importantes del cineasta japonés, cuyas obras han sido reconocidas internacionalmente, incluyendo nominaciones y premios en festivales especializados y certámenes como los Premios Óscar por la película "Mirai".
Lee también 5 películas para el 10 de mayo con mamás que inspiran
¿Quién es Mamoru Hosoda?
Mamoru Hosoda es un director, guionista y animador japonés conocido por explorar temas como la familia, la infancia y el crecimiento personal dentro de historias de fantasía y ciencia ficción.
Entre sus obras más reconocidas se encuentra "Wolf Children" ("Los niños del lobo", cinta que aborda la maternidad y el paso de la niñez a la adultez a través de una madre que cría a dos hijos mitad humanos y mitad lobos.
A lo largo de su carrera también trabajó en estudios como Toei Animation y Madhouse, participando en franquicias como Digimon Adventure y One Piece
En esta edición se reestrenarán cuatro de sus títulos más populares:
- "La chica que saltaba a través del tiempo" (2006)
- "Wolf Children" / "Niños lobo" (2012)
- "Summer Wars" (2009)
- "Mirai" (2018)
Lee también “El agente secreto” domina los Premios Platino 2026 y se corona como mejor película iberoamericana
¿Cuándo ver las películas?
Las funciones ya comenzaron este domingo con exhibiciones de "La chica que saltaba a través del tiempo" y "Niños lobo" en complejos seleccionados de Cinépolis en México.
Por su parte, "Summer wars" y "Mirai llegarán a las salas del 14 al 17 de mayo. Ambas películas exploran temas actuales como las redes sociales, la vida digital y las relaciones familiares, incluyendo los celos entre hermanos y el crecimiento emocional.
melc
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]