El director estadounidense Richard Linklaler ("Boyhood") dijo este viernes que la industria del cine aún no ha resultado "afectada" por las decisiones de la administración presidida por Donald Trump, aunque cree que este momento "llegará", a la vista de lo que está ocurriendo en la televisión.

Tras estrenar su película "Nouvelle Vague" en el Festival de Cannes, Linklater la presenta ahora en la sección Perlak del Festival de Cine de San Sebastián, que vive hoy su primera jornada a la que asiste el director.

"Primero está yendo tras la gente que está en televisión, hacia los artistas cómicos (en referencia a la cancelación de los programas de Stephen Colbert y Jimmy Kimmel), pero llegará al cine, y es de locos ver cómo el autoritarismo está funcionando y sigue avanzando", manifestó el realizador.

Linklaler señaló que Donald Trump "viene del mundo del entretenimiento y de alguna forma conoce muy bien la televisión. Por eso, se ha centrado mucho en la televisión, porque llega a más gente, pero afecta a todo el mundo".

