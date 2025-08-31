Aunque se muestra orgullosa de su cabellera platinada, Verónica Castro admitió que envejecer no es sencillo. Reconoció que el paso del tiempo cambia las capacidades físicas y pidió mayor comprensión hacia las personas mayores, pues ella ya vive esos estragos.

“Quiero echarle ganas porque me está pasando, llegas a la tercera edad y dices ‘necesito que alguien me cuide’, necesito que nos protejan, que en la calle se den cuenta de que no puedo caminar rápido, de que alguien te voltee a ver”, confesó en entrevista con el programa Hoy.

La actriz de telenovelas y conductora de recordados late night shows como "Noche a noche" y "Mala noche… ¡No!" aseguró que no se ha retirado del todo. No descarta regresar a los escenarios o aceptar un proyecto breve e interesante, siempre que no comprometa su estado de salud. Para Castro, dejar la actuación por completo es difícil.

“Las guerreras K-pop” podrían tener secuela

"KPop Demon Hunters", conocida en México como "Las guerreras K-pop", se ha convertido en la segunda película más vista en Netflix y domina también las plataformas musicales gracias a su banda sonora. Este éxito ha despertado dudas entre los fans sobre una posible secuela, y su directora ya dio pistas al respecto.

En entrevista con Entertainment Weekly, Maggie Kang, directora del filme animado producido por Sony Pictures Animation, mencionó que hay elementos de la historia que no llegaron al corte final, lo cual podría abrir la puerta a continuar la trama.

“Creo que esa fue una de las cosas más difíciles que nos pedían constantemente: ‘Por favor, muéstrenos esto’. ‘Creo que el público querrá saber esto o aquello’ (…) Simplemente decidimos decir: ‘No, eso no es esencial para la historia de la película, y tal vez se pueda mostrar en otra ocasión’”, explicó Kang.

Silvia Pinal, ejemplo de responsabilidad financiera

Efigenia Ramos, asistente personal de Silvia Pinal durante 35 años, reveló que la actriz siempre fue sumamente ordenada con su patrimonio. Según contó, cuando los hijos de la diva: Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán supieron el monto de la fortuna que había acumulado, quedaron sorprendidos.

En entrevista con Matilde Obregón, Ramos relató que ella era la única persona que conocía a detalle las cuentas de la actriz:“Más que recibir reclamos, cuando les entregué cuentas, no daban crédito de todo el dinero que su madre tenía ahorrado”, comentó.

Destacó que Pinal construyó y conservó su patrimonio con disciplina a lo largo de su carrera, y que sus hijos reconocieron el esfuerzo.

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso

Taylor Swift compartió en Instagram fotos del momento en que Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, le pidió matrimonio. En medio de un jardín, la cantante escribió:“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan”.

En las imágenes se ve a Kelce arrodillado y un primer plano del anillo de compromiso.

El romance entre ambos comenzó en el verano de 2023, poco después de que el jugador asistiera a un concierto de la gira The Eras Tour en Kansas City. Su relación se consolidó mientras los Chiefs perseguían su segundo Super Bowl consecutivo y Swift celebró con él tanto en la victoria divisional como en el triunfo del Super Bowl 58 contra los 49ers.

El compromiso llega junto con el anuncio del próximo álbum de estudio de Swift, The Life of a Showgirl, que se lanzará el 3 de octubre.

Priscila Valverde sale de "La Casa de los Famosos México"

Priscila Valverde, modelo y reina de belleza, se convirtió en la cuarta eliminada de "La Casa de los Famosos México". Esta semana la placa incluyó a ocho participantes, lo que dificultó el posicionamiento y sinceramiento que suelen definir al expulsado.

En la lista estaban Alexis Ayala, Luis Rodríguez “El Guana”, Priscila Valverde, Abelito, Dalilah Polanco, Mar Contreras y Mariana Botas.

Con su salida, Valverde se une a Olivia Collins, Adrián Di Monte y Ninel Conde, quienes ya abandonaron la competencia. Ahora, once participantes siguen en la lucha por el gran premio de cuatro millones de pesos.

