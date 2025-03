Para el amor no hay edades y las redes retumbaron luego de que Laura Flores, de 61 años, y Lalo Salazar, de 59, confirmaron tener un romance de “manita sudada”. La actriz y el periodista se conocen desde hace dos décadas, pero apenas el mes pasado se dieron una oportunidad como pareja, cada uno ya con experiencia en matrimonio y con hijos. Mientras el “reportero del aire” ha tenido una sola esposa, Laura contabiliza cinco matrimonios, el primero de ellos a mediados de los 80s con el cantante uruguayo Sergio Fachelli y, el más reciente, con el empresario estadounidense Matthew Flannery con quien estuvo casada de 2019 a 2023.

Lee también: Laura Flores comparte foto con su nuevo amor, Lalo Salazar

Críticas a Zoe Saldaña

El tema “Emilia Pérez” siguió dando de qué hablar tras el Oscar. Y eso porque Zoe Saldaña, ganadora del premio como Actriz de Reparto, dijo que el corazón de la cinta no era México, donde se desarrolla la historia, sino cuatro mujeres (los personajes) que podrían haber sido rusas, dominicanas, afroamericanas o de Gaza. También ofreció disculpas a los mexicanos que se sintieron ofendidos con el filme, pero el daño estaba hecho y usuarios de redes sociales se le fueron encima señalando que no se merecía el Oscar y que había llenado la billetera hablando de México, para después negarlo, por lo que era convenenciera.

Luis Fernando Peña y la boda de Martha Higareda

¿El actor Luis Fernando Peña tiene el corazón roto por el “desaire” de Martha Higareda?. Ambos actores fueron sensación hace más de dos décadas al protagonizar la película “Amar te duele”, interpretando a la pareja romántica separada por las clases sociales y muchos pensaban que la relación entre ellos era cierta. Así que este año, cuando Martha contrajo matrimonio y a la boda no asistió Luis Fernando, fue algo que llamó la atención. “No fui a la boda de Renata (nombre del personaje en la cinta), ¿cómo quieres que vea que se está casando con otro? Obviamente, no”, dijo bromista en declaraciones a la prensa. El histrión dijo luego que jamás recibió invitación, pero eso no dañaría la amistad con la tabasqueña, quien en su momento tampoco fue a la boda de él, aunque sí había sido llamada para ello.

Luis Fernando Peña no acudió a la boda de la actriz Martha Higareda, con quien protagonizó "Amarte duele" en 2002. Foto: Instagram oficial.

Tachan a Imelda Garza de ser una interesada

Marcelia, hija de Joan Sebastian, aseguró que Imelda Garza sólo quiere la herencia de su padre. La hija del cantautor dijo que la joven, quien ha tenido disputas con Maribel Guardia por la custodia del pequeño José Julián, ve a éste como una moneda de cambio. Precisó que su hermano, también llamado José Julián, fallecido el año pasado, sabía quién era su esposa Imelda, por lo que dejó toda su herencia al niño. “Era una relación tormentosa, él vivió y aguantó muchas cosas, entiendo por qué quiso que todo sea para su hijo, y lo mismo queremos nosotros", indicó Marcelia.

Lee también: Confirman que Imelda Garza compareció en EU por la herencia de Joan Sebastian

¿Qué pasó entre Yuri y su sobrina?

Se dio a conocer que Yuri, la cantante de “Maldita primavera”, no sólo no apoya a su familia, sino que prohíbe que otros lo hagan. Al menos así ocurrió con su sobrina Lu Valenzuela, hija de Carlos Valenzuela, hermano de Yuri, un hombre que murió en un percance vial. En sus pininos artísticos Lu fue apoyado por Dulce Canseco, mamá de la jarocha, pero tras la muerte de su padre, todo se acabó. Recordó que mes y medio después del fallecimiento de su padre, su abuela la llamó para decirle que ella siempre sería bienvenida a su casa, pero que Yuri le había dicho que no la manejara ya como artista. Lu también afirmó que la intérprete tampoco ayudó cuando perdieron todo, por lo que comenzaron de cero, vendiendo incluso en tianguis.

rad