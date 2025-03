Tras coronarse como Mejor Actriz de Reparto en los premios Oscar 2025 por su papel en "Emilia Pérez", Zoe Saldaña se convirtió en blanco de críticas luego de ofrecer disculpas al pueblo mexicano, quienes se sintieron ofendidos por la temática del filme, señalado por frivolizar las muertes y desapariciones relacionadas con el crimen organizado.

Durante una rueda de prensa, Saldaña fue cuestionada sobre las críticas al filme, que está ambientado en México, y la forma en que fue percibido por mostrar una imagen que no concuerda con la realidad del país. Sin embargo, la actriz se mostró en desacuerdo con esa percepción: "Para mí, el corazón de la película no es México. No hicimos una película sobre un país, hicimos una película sobre cuatro mujeres. Y estas mujeres pudieron ser rusas, dominicanas, pudieron ser afroamericanas de Detroit, pudieron ser de Israel o Gaza", expresó.

También ofreció disculpas por el impacto de la película: "Siento mucho que tú y tantos mexicanos os hayáis sentido ofendidos. Esa nunca fue nuestra intención". Saldaña se mostró dispuesta a dialogar con los mexicanos "para que desde el amor y respeto se tenga una conversación sobre cómo 'Emilia Pérez' pudo retratarlo mejor", añadiendo: "No tengo problema".

Las palabras de la actriz generaron una fuerte reacción entre sus seguidores, quienes llenaron sus publicaciones con comentarios como: "Saca el nombre de México de tu boca. La audacia y la respuesta fuera de contacto", "Pésima actuación y pésima respuesta a la periodista. Honestamente no te mereces el Oscar". Otros usuarios también señalaron: "La señora se llenó la billetera hablando de México y después dice que no es una película sobre ese país, la conveniencia lo explica todo", "Una película muy irrespetuosa para el pueblo mexicano", "Emilia Pérez refleja una situación que se vive en México y una total falta de respeto hacia quienes han desaparecido por el narcotráfico".

Algunos comentarios también reflejaron un fuerte descontento: "Tiene descendencia latina, pero no tiene ni idea de lo que significa ser latinx. Su discurso 'abraza' sus orígenes, pero su participación en una película que ridiculiza un escenario que duele a tantas personas en América".

"Emilia Pérez" tuvo meses complicados previo a la gala, principalmente por la polémica que envolvió a Karla Sofía Gascón, protagonista de la historia, luego de que salieran a la luz tuits de su pasado considerados racistas.

A pesar de las 13 nominaciones del filme a los premios de la Academia, solo logró llevarse los galardones de Mejor Actriz de Reparto y Mejor Canción Original por "El mal", tema que también interpreta Saldaña, quien es mitad dominicana y mitad puertorriqueña.

