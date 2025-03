Lu Valenzuela reconoce que nunca contó con el apoyo de Yuri, su tía, ni antes ni después de que su padre muriera, sin embargo, dijo que no guardaba ningún resentimiento pues, a pesar de atravesar una época complicada, fue su madre quien la acompañó a cada instante.

La joven ha tratado de impulsar su carrera como cantante, desde que era una adolescente; de hecho, sus pininos en la música fueron supervisados por Dulce Canseco, la madre de la cantante y su abuelita.

Sin embargo, en una entrevista reciente, Lu confesó que al poco tiempo de que su padre, Carlos Valenzuela Canseco, perdiera la vida en un accidente vial, su abuela disolvió todo trato profesional con ella, esto -supuestamente- por órdenes de Yuri.

"Mi abuela me cita un mes y medio después del fallecimiento de mi padre para hablar con ella en su casa, donde yo ensayaba diario; nos pasa a su oficina a mi mamá y a mí, (nos dijo): ´-tengo que hablar con ustedes, quiero comentarte que tú en mi casa siempre vas a ser recibida como mi nieta pero, a partir de hoy, no más como mi artista porque tú tía habló conmigo y ella no está de acuerdo con que yo te diga manejando´", contó.

En esa época, la propia Yuri reconoció que no quería involucrarse, ni ser un trapolín para que su sobrina se introduciera al mundo de la música, pues no quería que, de seguir malos pasos, la culpa le fuese achacada a ella.

"No quiero que el día de mañana, la madre diga ´por culpa de la Yuri se metieron en las drogas o andan en esto´, no es mi responasbilidad, ya están peluditas y saben que es lo bueno y lo malo, pero siempre le quieren echar a uno la culpa", dijo en esa época.

Aunque Lu afirma que la ausencia de su tía no sólo tuvo efectos en su sueño de ser cantante, sino que tampoco se hizo presente cuando ella y su madre perdieron todo, con la muerte de su progenitor, por lo que tuvieron que empezar de cero y hasta optar por dedicarse al comercio informal, pues debían salir adelante.

"Perdimos absolutamente todo, regresamos con nuestros abuelos, que nos brindan lo poquito o mucho que tenían; mi mamá y yo nos turnábamos de dormir en el suelo y en el sofá, llegamos a trabajar en los tianguis, en el comercio informal, vendíamos de todo, vendíamos playeras, vendimos smothies preparados", detalló.

Fue puntual al explicar que la ausencia de su tía en su vida no devinó con la muerte de su padre, pues en realidad nunca fue un familiar presente.

Sin importar las adversidades, la joven tiene muy presente que, junto a su madre las dificultades se atenuaron, pues en ella encontró toda la fortaleza que necesitaba para continuar, por lo que afirmó que, aunque Yuri no le extendió su apoyo moral, tampoco lo necesitó.

"Verdaderamente no, o sea... yo, desde muy niña, mi mejor amiga siempre lo ha sido, y siempre será, mi mamá; no necesito más amigas, mi mejor amiga siempre ha sido mi mamá, mi sustento y, en el caso de Yuri, pues sólo en cenas o Navidades, pero una relación estrecha, la verdad no".

La joven no descarta la posibilidad de que, en un futuro, pueda acercarse a la cantante para forjar el vínculo que nunca tuvieron la oportunidad de forjar.

"Yo no tengo un problema de absolutamente nada y, por supuesto, si en un futuro quisieran regresar a platicar conmigo, yo estoy totalmente abierta, yo no tengo ningún rencor de absolutamente nada", destacó.

