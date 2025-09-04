Más Información

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

Academia Mexicana de la Lengua enfrenta un futuro incierto, afirma Concepción Company

Academia Mexicana de la Lengua enfrenta un futuro incierto, afirma Concepción Company

La madre del jugador , causó revuelo en redes sociales tras ser etiquetada como colaboradora en un video de Instagram publicado por la comediante Leanne Morgan, y postearlo en su propia cuenta.

En el clip, Morgan hace una broma sobre , prometida de Kelce, refiriéndose a su “útero ansioso” y a su supuesto deseo de tener un hijo con el deportista.

“Le duele el útero y quiere un bebé. Quiere un bebé, y es el momento. Quiere reproducirse con ese grandulón de Kelce”, dice Morgan durante su rutina.

Además, acompañó el video con una dedicatoria directa a Donna:

“¡Felicidades, chica! ¡Wahoo! ¡Nietos jugando fútbol Y cantando!”

Lee también:

Aunque el video en el Instagram de Donna fue eliminado poco después, provocó una fuerte reacción por parte de los swifties, fans de la cantante.

En redes sociales, muchos la acusaron de respaldar un mensaje misógino. Entre los comentarios críticos se leyeron frases como:

“¿Cuándo se volvió aceptable hablar así del cuerpo y la vida personal de otra mujer?”,“Esto no es gracioso, es despectivo y raro”,“Dejamos de llamar ‘criadoras’ a las mujeres en 2025… o no”, “no sé lo que estaba pensando cuando volvió a publicar este vídeo muy despectivo y no gracioso que no puedo entender”, “normalmente no me importa lo que hacen los Kelces, pero joder es esto tan jodidamente raro y asqueroso”.

Lee también:

Sin embargo, otros usuarios salieron en su defensa, sugiriendo que se trató de un error técnico. Algunos explicaron que es posible aceptar por accidente una invitación como colaborador en Instagram sin revisar el contenido.

También hubo quienes pusieron el foco en la comediante:

“La comedia también puede hacerse con respeto. Trevor Noah también es comediante, y jamás lo he visto hacer bromas ofensivas sobre mujeres”, comentó una usuaria.

Hasta el momento, Donna Kelce no ha dado ninguna declaración sobre el incidente.

Lee también:

Taylor Swift y Travis Kelce rumbo al altar

En medio de la controversia, Taylor Swift y Travis Kelce continúan con sus planes de boda. Aunque aún no se han revelado detalles oficiales, el medio Page Six reportó recientemente que la pareja podría casarse en Rhode Island.

El propio gobernador del estado, Dan McKee, mostró su entusiasmo por la posible elección, escribiendo en redes sociales:

“Rhode Island tiene algunos de los mejores lugares para bodas del mundo. Solo digo…”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Príncipe Harry espera que su mamá lo ‘salve’ del exilio y la bancarrota: lanzará documental de Lady Di. Foto: AFP / AP

Príncipe Harry espera que su mamá lo ‘salve’ del exilio y la bancarrota: lanzará documental de Lady Di

¿Problemas en el paraíso? Captan a Ángela Aguilar y Nodal “distantes” tras declaraciones de Cazzu. Foto: AFP

¿Problemas en el paraíso? Captan a Ángela Aguilar y Nodal “distantes” tras declaraciones de Cazzu

Kate Middleton reaparece con look rubio y desata rumores de peluca tras el cáncer. Foto: AP

Kate Middleton reaparece con look rubio y desata rumores de peluca tras el cáncer

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, se declara en quiebra mientras su padre es el hombre más rico del mundo. Foto: AP/Susan Walsh/Threats

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, se declara en quiebra mientras su padre es el hombre más rico del mundo

Gal Gadot. Foto: EFE

Gal Gadot se luce en bikini azul junto a su esposo y desata reacciones en Instagram