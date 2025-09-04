La madre del jugador Travis Kelce, Donna Kelce, causó revuelo en redes sociales tras ser etiquetada como colaboradora en un video de Instagram publicado por la comediante Leanne Morgan, y postearlo en su propia cuenta.

En el clip, Morgan hace una broma sobre Taylor Swift, prometida de Kelce, refiriéndose a su “útero ansioso” y a su supuesto deseo de tener un hijo con el deportista.

“Le duele el útero y quiere un bebé. Quiere un bebé, y es el momento. Quiere reproducirse con ese grandulón de Kelce”, dice Morgan durante su rutina.

Además, acompañó el video con una dedicatoria directa a Donna:

“¡Felicidades, chica! ¡Wahoo! ¡Nietos jugando fútbol Y cantando!”

Lee también: Natalia Jiménez cuestiona a Christian Nodal por no visitar a su hija Inti

Aunque el video en el Instagram de Donna fue eliminado poco después, provocó una fuerte reacción por parte de los swifties, fans de la cantante.

En redes sociales, muchos la acusaron de respaldar un mensaje misógino. Entre los comentarios críticos se leyeron frases como:

“¿Cuándo se volvió aceptable hablar así del cuerpo y la vida personal de otra mujer?”,“Esto no es gracioso, es despectivo y raro”,“Dejamos de llamar ‘criadoras’ a las mujeres en 2025… o no”, “no sé lo que @donnakelce estaba pensando cuando volvió a publicar este vídeo muy despectivo y no gracioso que no puedo entender”, “normalmente no me importa lo que hacen los Kelces, pero joder es esto tan jodidamente raro y asqueroso”.

Lee también: Natalia Jiménez cuestiona a Christian Nodal por no visitar a su hija Inti

Sin embargo, otros usuarios salieron en su defensa, sugiriendo que se trató de un error técnico. Algunos explicaron que es posible aceptar por accidente una invitación como colaborador en Instagram sin revisar el contenido.

También hubo quienes pusieron el foco en la comediante:

“La comedia también puede hacerse con respeto. Trevor Noah también es comediante, y jamás lo he visto hacer bromas ofensivas sobre mujeres”, comentó una usuaria.

Hasta el momento, Donna Kelce no ha dado ninguna declaración sobre el incidente.

Lee también: León, el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, da sus primeros pasos en la escuela y conquista con su foto cargando una mochila

Taylor Swift y Travis Kelce rumbo al altar

En medio de la controversia, Taylor Swift y Travis Kelce continúan con sus planes de boda. Aunque aún no se han revelado detalles oficiales, el medio Page Six reportó recientemente que la pareja podría casarse en Rhode Island.

El propio gobernador del estado, Dan McKee, mostró su entusiasmo por la posible elección, escribiendo en redes sociales:

“Rhode Island tiene algunos de los mejores lugares para bodas del mundo. Solo digo…”.