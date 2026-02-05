Ana Jacinta de São José fue una mujer brasileña nacida en el siglo XIX que vivió fuera de los márgenes que su época reservaba para las mujeres.

Soltera, con dos hijas de padres distintos, propietaria de tierras y con autonomía económica en un contexto profundamente patriarcal, su vida fue convertida en leyenda por la sociedad que no sabía explicar cómo una mujer podía vivir sin pedir permiso.

Esta historia es reconstruida en la nueva telenovela brasileña "Doña Beja", una reinterpretación de la misma historia emitida en televisión en 1986.

El melodrama pone en la mira a esta mujer, pero vista en la actualidad, con lo que significa no encajar, representar prejuicios hacia las mujeres y ser la encarnación de ese poder femenino que resulta incómodo para muchos.

La serie está protagoniza por Grazi Massafera. Para la actriz, Beja no es solo una figura histórica, sino una mujer que representa algo vigente: la capacidad de acoger a las minorías, de romper estándares y de no aceptar el lugar que la sociedad asigna.

“Mujeres como Beja abren puertas para nosotras. Estoy siempre deconstruyéndome y como actriz ha sido lo mejor hacer este personaje”, señala.

No es un remake

La versión original de 1986 es un referente de la televisión brasileña, pero el guionista y productor de la actual, Daniel Berlinsky, aclara que esta nueva no se concibe como un remake.

“La que vi en el 86 es a una mujer adelantada a su tiempo y eso para mí es lo más importante. La sociedad ha cambiado mucho menos de lo que quisiéramos, pero la conciencia de lo que somos se amplió”, explica.

Berlinsky detalla que el eje creativo fue preguntarse cómo sería una mujer adelantada a su tiempo 40 años después, en 2016 y en 2026, con otras discusiones públicas, otras tensiones sociales y un público que consume ficción desde el streaming.

Esa libertad narrativa, dice Berlinsky, le permitió tocar temas que en los 80 no tenían espacio en pantalla: racismo estructural, diversidad sexual, juicio social a las mujeres y representación de minorías con agencia y poder.

“Esta telenovela va a incomodar. De Ana Jacinta sabemos muy poco. Lo demás fue construido por el chisme y la prensa de la época, eran como las redes sociales del siglo XIX. Mostramos a sola, que tenía tierras y dos hijas de padres distintos y que la sociedad decidió llamarla cortesana. Eso dice más de la sociedad que de ella”.

Disponible en HBO Max, la primera temporada de 40 episodios, se liberan cinco cada lunes.