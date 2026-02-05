La embajada de EU ha negado la visa a las protagonistas de la cinta mexicana de terror “Quince”, que tendrá su premier mundial el mes próximo en el Festival de South by Southwest de Texas, por considerar que no hay motivo por el que deban estar en el país vecino. Una de ellas, Greta Martí, actriz veinteañera, comenzó incluyendo una carta del certamen y de la propia productora del filme, pero las autoridades estadounidenses le respondieron que, a su criterio, no comprobó sus lazos con México y su deseo de regresar a su país natal.

Esta negativa recuerda a lo ocurrido con Jorge Guerrero, coestelar de la película “ROMA”, a quien inicialmente le negaron la visa para poder asistir a la entrega del Oscar, aunque finalmente se resolvió. Ahora en el caso de Greta, el Imcine ya solicitó a Relaciones Exteriores pueda intervenir en el caso y todo quede como algo anecdótico.

Lee también Yalitza Aparicio produce… y a Netflix le da lo mismo

Rogelio Suárez brilla como Lupita en las calles

Rogelio Suárez es uno de lo mejores actores de teatro musical, no por nada fue el único que interpretó el papel de El Chakas en las diversas temporadas en México de “Hoy no me puedo levantar”, pero de sus trabajos más recientes destaca “Mentidrags”, donde ha hecho toda una creación del personaje de Lupita. Tan cómodo se siente con él, que compartió lo emocionado que iba por la calle con el maquillaje de esta extrovertida secretaria, porque no había podido lavarse la cara después de una sesión de fotos.

Contrario a lo que Rogelio esperaba, el chico que lo despachó no se sorprendió o tuvo reacción alguna al verlo con su maquillaje drag, algo que lo decepcionó un poco y bromeó diciendo que al menos le hubiera dicho “¡qué guapa!”, porque entonces para qué se arregló.





Hay metal para todos los gustos… hasta para americanistas

En redes apareció el “hallazgo” que le voló la cabeza a más de un purista: un grupo de Facebook llamado Metaleras Americanistas donde conviven riffs extremos con noticias de Coapa.

Con más de 5 mil miembros, el muro mezcla fichajes, resultados de las Águilas y recomendaciones de bandas under, sobre todo mexicanas, una mezcla que para algunos suena a herejía cultural… y para otros, a la prueba de que en México cualquier pasión puede cruzarse sin pedir permiso.

Entre burlas y carcajadas, el grupo sigue creciendo y demostrando que, efectivamente, no es IA: es México mágico encontrando nuevas formas de combinar tribus urbanas.

Lee también Adame sería cantante con ayuda de Sergio Andrade