La primera película producida por Yalitza Aparicio, “City of Dreams”, ya está disponible en Netflix, pero llegó como quien entra de puntitas a una fiesta: sin alfombra, sin anuncio y sin nada de ruido. La cinta, filmada en 2023, sigue la historia de un niño mexicano que sueña con ser futbolista y termina secuestrado para trabajar en una maquiladora en Estados Unidos.

Yalitza se sumó al proyecto cuando ya estaba terminado, atraída por el tema, y siempre dijo estar orgullosa de estar “del otro lado” de la cámara. El elenco incluye a Diego Calva, Renata Vaca, Paulina Gaitán y Andrés Delgado. Nunca pasó por salas mexicanas y ahora queda la pregunta incómoda: ¿estreno discreto por estrategia… o porque nadie quiso empujarla?.

¿Jacksonmanía versión 2026? México “aplasta” al tráiler internacional

El tráiler de la biopic de Michael Jackson apenas salió y México ya se comporta como si fuera 1993 otra vez. La cuenta mexicana de la distribuidora registró 1.7 millones de reproducciones en pocas horas, casi el doble que la versión internacional de Universal, que rondaba sólo las 870 mil.

En España, el mismo avance apenas superó las 700 mil vistas. Dato no menor: Jackson solo visitó México una vez, con cinco conciertos, pero parece que el fandom local nunca se fue. Si el termómetro digital sirve de algo, aquí podría venir uno de los golpes fuertes de taquilla no sólo de México, sino del mundo.

Foto: Captura de pantalla en YouTube

Gabriel Soto revive… ahora como héroe del karaoke sin pudor

El nuevo hit viral no es estreno, remix ni cover: es “Todo me recuerda a ti”, en la inolvidable versión de Gabriel Soto en “Hoy” de 2013, esa que todos vieron con bailarinas, pista en vivo y cero miedo al ridículo.

El video volvió a circular y ahora es la “vieja confiable” del karaoke nacional. Como muchas cosas, lo que antes daba pena ajena, parece que hoy es una catarsis colectiva. Soto no ganó Grammys como Bad Bunny, pero sin quererlo dejó un legado: ayudar a muchos a cantar sin vergüenza y con valentía escénica. Vale acá la expresión: “¡Gracias totales!”.

Gabriel Soto vuelve a convertirse en tendencia. Foto: @gabrielsoto

