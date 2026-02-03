Alfredo Adame volvió a soltar una de esas anécdotas que levantan ceja. Tras su actual nombramiento como el "Rey del mariachi 2026", el actor admitió sin rodeos que no canta nada y que jamás intentó hacer carrera en la música, aunque propuestas no le faltaron.

La más llamativa llegó hace 30 años, cuando Sergio Andrade se le acercó para impulsarlo como cantante. Adame asegura que le dejó claro que no tenía voz, pero el productor le respondió que eso no era obstáculo y que podía convertirlo en una estrella si él quería. Aunque hace mucho que no sabe nada de Andrade, no dudaría en buscarlo si de negocios se tratara.

Las jóvenes generaciones no saben quién es Usi Velasco, pero quienes vieron “Chispita” seguro la ubican: era la villana infantil encargada de hacerle la vida imposible a "Isabelita", el personaje que lanzó a Lucero a la fama.

Lejos de los reflectores desde hace años, Usi reapareció ahora en redes sociales presumiendo un recorrido por los pasillos de Televisa San Ángel, un paseo cargado de nostalgia. “¡Qué gozadera! Cada vez que vengo a este lugar, puros recuerdos lindos”, dijo la actriz exactriz, mientras dejaba en el aire una frase que no pasó desapercibida: “con la ilusión de volver”.





Cuando Ocesa y Ticketmaster esquivan preguntas

En medio de la controversia por la preventa y venta general de boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP, hay preguntas que simplemente siguen sin respuesta.

Eso quedó en evidencia durante la conferencia en el Palacio de los Deportes, donde Juan Núñez, subdirector de operaciones, esquivó varios cuestionamientos clave sobre precios y reventa; mientras Fernanda Martínez, subdirectora de comunicación, marcaba los límites de lo que sí y lo que no se podía contestar, dejando a las ARMY con más dudas que certezas.

La empresa hizo frente a las acusaciones que las fans mexicanas han hecho sobre la venta para los conciertos de BTS. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL.

