De acuerdo con Hollywood Reporter permitiría que los espectadores puedan crear contenido con inteligencia artificial usando a sus personajes, según anunció el CEO de Disney, Bob Iger. El anuncio, hecho durante la conferencia de resultados del cuarto trimestre y del año fiscal 2024, dividió opiniones en redes sociales.

Iger explicó que la IA se utilizará para “una serie de funciones tipo juego”, con la idea de que en un futuro los suscriptores puedan generar piezas en formato corto basadas en sus películas y series favoritas.

“Lo otro que nos entusiasma mucho, y que la IA nos permitirá hacer, es ofrecer a los usuarios de Disney+ una experiencia mucho más interactiva, incluida la posibilidad de contenido generado por ellos mismos y consumir contenido generado por otros, principalmente en formatos cortos”.

De acuerdo con la descripción del directivo, esta tecnología funcionaría de forma similar a herramientas como ChatGPT: a partir de instrucciones o descripciones, la IA sería capaz de crear imágenes o generar textos con las características indicadas por el usuario, pero ahora siendo capaces de animar episodios completos.

Plataformas que ya experimentan con showrunners IA

En internet han surgido plataformas como Showrunner, que permiten a cualquier persona ponerse en la piel de un showrunner y crear episodios completos de series animadas mediante IA. Entre los proyectos desarrollados destaca “Exit Valley”, una serie con animación 2D combinada con recortes de papel.

La producción se sitúa en un país ficticio llamado “Sim Francisco” y satiriza a distintas figuras del mundo tecnológico como Sam Altman y Elon Musk. Showrunner promete facilitar la creación de contenido “sin agentes” y “sin guardianes de los estudios”.

Creadores muestran su rechazo hacía Disney

Dana Terrace, creadora de la serie animada “La Casa Búho” (“The Owl House”), expresó abiertamente su molestia ante los planes de Disney de impulsar series creadas con IA. A través de su cuenta de X pidió a sus fans cancelar sus suscripciones.

“Cancela tu suscripción a Disney+. Descarga ‘La Casa del Búho’ pirata. Me da igual. ¡Que se joda la IA general!”

Sus seguidores no tardaron en reaccionar, dejando mensajes como “Ya lo hice”, “¡Diablos, sí!” y “Nuestra reina habló y nos transmitió su sabiduría”.

Hasta el momento, Bob Iger no ha detallado cómo funcionará exactamente esta nueva herramienta que permitiría a los usuarios crear episodios propios dentro de . La propuesta ya ha desatado una fuerte discusión en la industria y entre los usuarios que consumen contenidos en streaming.

