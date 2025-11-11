Más Información

Toy Story 5; el primer tráiler revela a la nueva villana que sacude el mundo de Woody y Buzz

¿Cuáles son los síntomas del sarampión? Brote que mantiene en alerta a México

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM? Guía paso a paso para adultos mayores

Día del Soltero 2025: ¿por qué se celebra cada 11 de noviembre? Conoce el origen de esta fecha

¿Cuáles son las efemérides de este 11 de noviembre?

El lanzamiento del primer tráiler de dejó una oleada de expectativas entre los fans, sobre todo porque Pixar aprovechó el adelanto para revelar dos elementos clave: la ventana oficial de estreno y la presentación de la antagonista que moverá los hilos de la historia.

La película llegará a los cines durante el verano de 2026, consolidándose como uno de los estrenos más esperados de Disney para esa temporada.

¿Quién es la villana de Toy Story 5?

LilyPad, una tablet inteligente capaz de interactuar con Bonnie de forma inmediata. Su encanto tecnológico la convierte en la nueva antagonista, desplazando a los juguetes tradicionales.

¿Cuándo se estrenará Toy Story 5?

La cinta está programada para el 19 de junio de 2026. Pixar reafirmó una estrategia que alinea a Toy Story 5 con los lanzamientos fuertes del estudio

