Dar algún tipo de mensaje a través de sus interpretaciones no es su objetivo como actor, dice Diego Olivera.

El argentino, quien es parte del elenco de "Corazón de oro", melodrma producido por Pedro Ortiz de Pinedo que se estranará el 2 de marzo por Las Estrellas explica que él, igual que sus compañeros, simplemente interpreta personajes que regularmente no empatan con sus ideas.

“Soy actor, básicamente interpreto personajes y los mensajes no son mi responsabilidad”, comenta.

Diego Olivera interpreta a Eugenio Arango Nova, una de las piezas clave de la trama en la que comparte créditos con Mayrín Villanueva, Gabriel Soto y Gala Montes, entre otros.

Olivera será un empresario duro, al que solo le importa conseguir beneficios para él y para su empresa y quien además no acepta negativas ante sus deseos por ello mantiene una relación no consensuada con Luz, personaje que interpreta Villanueva, algo que aun cuando no es su ideal de vida, celebra en pantalla.

“Yo no lo cuestiono. La realidad es que defiendo a muerte a mi personaje, pero jamás sería un Eugenio, no podría, no entra en mi estructura mental, sin embargo, yo, el actor Diego, está feliz que este personaje sea así, de esas características, porque es un tipo que no tiene filtro”, explica.

Sin embargo, no por eso Diego busca dar mensajes negativos, pues para ello, considera, es suficiente con el odio que se tiene en redes sociales.

“Si quieres ver odio, asesinatos, malas noticias pon un noticiero. Yo, como actor, no tengo que decirle a la gente que en el mundo no hay esperanzas, que no hay posibilidades de tener un final feliz, que no hay que ser aspiracional”, señala.

