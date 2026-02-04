Gala Montes se propuso hacer una interpretación tan creíble como humana de Catalina, una mujer que padece Trastorno Límite de la Personalidad Antisocial (TPA), en la telenovela Corazón de oro.

El cuadro emocional, explica la actriz, la pondrá como la villana de la telenovela protagonizada por Mayrín Villanueva y Gabriel Soto, que se estrena el 2 de marzo por Las Estrellas.

“Ella tiene trastorno límite de la personalidad antisocial, básicamente no genera empatía con ningún ser humano, tiene problemas para desarrollarse en la sociedad”, señala Gala sobre su personaje.

Catalina, explica Gala, es una mujer joven que aparentemente tiene todo, pero que vive con un cuadro emocional muy complejo .

“Es también una persona sumamente encantadora, que sabe manipular a su antojo a las masas, es una mujer además extremadamente narcisista, por lo que hace todo por salirse casi siempre con la suya y alcanzar sus caprichos”.

La exintegrante de La casa de los famosos México comenta que buscó información relacionada con trastornos emocionales y sus consecuencias, pues sabe que los melodramas, además de dar esparcimiento, también deben brindar información sobre temas actuales.

En la historia producida por Pedro Ortiz de Pinedo, Mayrín Villanueva dará vida a la madre de Gala.

“Nos vamos a dar cuenta de que pues es algo muy común que haya enfermedades mentales que a veces se disfrazan de violencia o de una personalidad muy reactiva, en este caso su hija justamente es una persona que está tocada y no se detecta a tiempo que es una enfermedad mental, de todas las diferentes que existen”, comenta Villanueva.

Eliminar estigmas

El productor Pedro Ortiz de Pinedo destaca de su nuevo melodrama que los antagonistas están mejor delineados por los escritores y ya no son malos simplemente para adornar y alargar la historia.

“Ahora los villanos requieren de más complejidad, es decir, ya no son ñacañaca; por ser ñacañaca, vamos a ver su trasfondo, sus motivaciones, eso creo que va a poner conversaciones sobre la mesa y de alguna manera el entretenimiento de repente puede hacer reflexionar a las audiencias.

“Si bien esto es una historia que tiene el propósito de conmover, entretener, enamorar, a lo mejor también nos puede generar cierta conversación”, apunta el productor.

Para Mayrín, lo poderoso de Corazón de oro, en la que comparte créditos también con Diego Olivera, Sergio Kleiner, Cynthia Klitbo y Andrea Torre, es la enseñanza que dejará en los televidentes desde su primer capítulo al aire.

“Afortunadamente, ahora ya estamos mucho más informados acerca de la salud mental, ya sabemos que la atención profesional no nada más es para los locos, ya todos tomamos terapia. Si tenemos alguna cosita, puedes ir con un psiquiatra, es mucho más como debería de ser; más bien están locos los que no lo hacen”, dice entre risas la actriz.

Corazón de oro, añade su productor, tiene además el cometido de eliminar estigmas acerca de los cuadros emocionales complejos de quienes los padecen, ya sea en carne propia, como de quienes están alrededor.