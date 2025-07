Marcos Valdés, sobrino de Ramón Valdés “Don Ramón”, consideró que su tío y el resto de los personajes conocidos de la Vecindad del Chavo no han tenido el lucimiento merecido en la serie “Chespirito: sin querer queriendo”. Pero está consciente de que la historia es sobre Roberto Gómez Bolaños, al que considera un genio y no sobre los demás. Pero indicó que lo que realmente ha dinamitado a la producción es la relación que se ve entre el también escritor y el émulo de Florinda Meza, lo cual fue en detrimento de los demás personajes.

El sobrino de Ramón Valdés, "don Ramón", Marco Valdés, opina acerca de la serie de Chespirito, "Sin querer queriendo". Fotos: Instagram, vía @marcosvaldesoficial e IMDb

El dolor de Enrique Segoviano

Uno de los nombres que han estado en boca de los espectadores de la serie ha sido el de Enrique Segoviano, quien fue director de “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”. Y Marco Antonio Regil, quien lo conoció durante la emisión “Atínale al precio”, contribuyó al recordar que el propio Segoviano le confesó el dolor que le significó perder el amor de Florinda Meza, con quien estuvo comprometido, así como su trabajo en los programas. La revelación fue dada en su momento al programa “Pinky Promise”, pero fue retomada por cibernautas. En dicha entrevista Regil recordó que Meza fue novia tanto de Segoviano como de Carlos Villagrán “Quico”, ambos despedidos de acuerdo con su versión. “Fue, la verdad, muy injusto”, dijo Regil.

"La Chilindrina" presume cariño por Graciela, la ex de Chespirito

María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina" cimbró a la redes sociales al presumir una foto con Graciela, la primera esposa de Chespirito y a quien "quiso muchísimo". Llamó la atención porque en la serie Roberto Gómez Bolaños deja precisamente a Graciela para comenzar una relación sentimental con Florinda Meza. María Antonieta escribió en su mensaje que siempre recibió buenos consejos de la mujer, a quien todavía “escucha” gracias a las grabaciones que se tomaron durante su propia boda.

María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina" comparte foto del día de su boda con el locutor Gabriel Fernández. Estaban acompañados de Roberto Gómez Bolaños y su entonces esposa Graciela Fernández. Foto: Instagram lachilindrina_oficial

Niñas actrices quieren ser Matilda

Michaela, la hija del desaparecido conductor Daniel Bisogno, asistió a las audiciones que se están realizando para el musical “Matilda” que prepara Alejandro Gou. La pequeña de nueve años fue de las primeras en llegar al lugar, donde dice se sintió a gusto y tranquila. Su mamá, Cristina Riva Palacio, apuntó que su hija ha recibido apoyo y consejos no solamente de Pati Chapoy, exjefa de Bisogno, sino de compañeros y amigos como Freddy Ortega “El Mascabrother”. Entre las asistentes también estuvo Regina, nieta de Jorge Ortiz de Pinedo.

La sobrina de los Estefan da de qué hablar

Lina Luaces, sobrina de la cantante Gloria Estefan e hija de la conductora Lily Estefan fue objeto de la polémica al ser designada como la nueva Miss Cuba Universo, centro con el que participará en el certamen mundial en noviembre próximo. Más allá de radicar en Miami y no en la isla caribeña, lo que sembró resquemor fueron voces que consideraron que logró su lugar gracias al tráfico de influencias y no por ella misma, además de vivir en EU. La joven de 21 años se defendió por medio de un comunicado en sus redes sociales afirmando que si bien no nació en la isla, la isla está dentro de ella y creció escuchando sus historias. "Mi sangre lleva sus cicatrices”, redactó.

