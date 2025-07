Florinda Meza se consideraba "la bonita" del elenco de Chespirito, la actriz, que se integró al equipo liderado por Roberto Gómez Bolaños, estaba segura de su belleza, belleza que notó Chespirito desde el primer momento, cuando la vio actuando por primera vez.

Durante el primer viaje que hicieron como equipo fuera de México, a Nicaragua, Meza lució un outfit color amarillo integrado por sombrero, llamativo y elegante que aparece en un video donde Gómez Bolaños presenta a sus compañeros y acompañantes, entre ellos, su entonces esposa Graciela Fernández, quien en ese viaje los acompañó.

En esa ocasión, Florinda muestra su faceta vanidosa al decir que no le había dado tiempo de maquillarse.

"Mira que no me pude maquillar en la mañana (risas), medio nerviosa, muy emocionada, nos da mucho gusto", dijo, y después explicó que el espectáculo que presentarían sería lo mismo que hacen en televisión pero ahora en teatro.

Florinda Meza junto a Roberto Gómez Bolaños y el resto del elenco de Chespirito en el aeropuerto rumbo a Nicaragua.

Florinda Meza, la bonita

En una entrevista que el elenco de Chespirito dio en Caracas, Venezuela, en 1977, y que rescató la Cineteca Universidad de Chile, Florinda Meza se asumió como "la bonita" del grupo, cuando Roberto Gómez Bolaños describe al elenco y admite que es un elenco muy variado.

"Casualmente tenemos un grupo de lo más heterogéneo del mundo, un gordo, un alto, un flaco, un guapo, un feo", dijo.

Cuando fue interrumpido por Florinda, quien agregó:

"Una bonita..."

A lo que Bolaños acotó:

"Dos hermosas muchachas", refiriéndose también a María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", quien se encontraba junto a Florinda en aquella amena charla.

Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves en 1977 durante entrevista con el elenco de Chespirito en Venezuela en 1977.

Años después, cuando Roberto Gómez Bolaños falleció, Florinda lo recordó con una foto de sí misma en bikini, instantánea que le tomó Chespirito, quien según ella, siempre le decía lo bonita que era.

"Mi Rober le encantaba tomarme fotos todo el tiempo, aún sin que yo me diera cuenta. Me tomó varias mientras dormía. Cuando yo me daba cuenta, él me decía 'Es que hasta dormida eres bonita'. Era muy romántico. Lo extraño mucho, siempre", escribió en la publicación de 2022, en la que por cierto ya limitó los comentarios.

Florinda Meza en bikini, foto tomada por Roberto Gómez Bolaños, quien elogiaba su belleza en cada oportunidad, según cuenta la actriz.

