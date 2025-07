Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza se enamoraron mientras trabajaban juntos, él estaba casado con Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos, el elenco de Chespirito que gozó del éxito de sus producciones en México y fuera del país, estuvo conformado por Florinda Meza, María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, Rubén Aguirre y Edgar Vivar.

A este elenco le tocó viajar con Graciela, la esposa de Gómez Bolaños, como aquella vez que llevaron su espectáculo a Nicaragua por primera vez, en esa ocasión, el actor presenta a sus compañeros y a su esposa, quien ha sido reconocida como pieza fundamental del éxito de Chespirito en la serie "Sin querer queriendo".

Es sabido que a raíz del destape de la relación sentimental entre Florinda Meza y Chespirito, el ambiente de trabajo cambió, se volvió tenso para algunos e incómodo para otros, pues ya no sólo Roberto los dirigía, también lo hacía Florinda, algo con lo que no estuvo de acuerdo Ramón Valdés, quien decidió dejar de trabajar con Chespirito por este motivo.

Las aventuras de el Chapulin Colorado, acompañado de Florinda Meza. Foto: EL UNIVERSAL.

Amigos de Chespirito reaccionan a romance con Florinda Meza

Fue en un viaje a Chile cuando Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza oficializaron sus romance con sus compañeros de elenco, el actor Rubén Aguirre así lo recordó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante; dijo que en esa ocasión amanecieron juntos por primera vez, pues cada quién tenía su habitación.

"Sí, fue en Chile, por primera vez se dieron un beso y se acostaron en el mismo cuarto, teníamos cada quien nuestra habitación y de pronto él amaneció en otro cuarto, o ella, no sé cómo estuvo", narró.

Después Roberto les comentó cómo estaba la situación con Florinda, eso sí, el que no estuvo de acuerdo e hizo el comentario en ese instante, fue Ramón Valdés, pues le recordó que aún estaba casado.

Elenco de Chespirito viajaba fuera de México ante el éxito del programa. En la imagen Rubén Aguirre, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Ramón Valdés y Horacio Gómez Bolaños.

"Me acuerdo que el único que se opuso un poco fue Ramón, porque Roberto dijo 'con esto no le hago mal a nadie', y Ramón le dijo '¿estás seguro?', hablando de su mujer, de sus hijos; Chespirito todavía no estaba divorciado", enfatizó el intérprete de "El profesor Jirafales".

Años después de que se hiciera pública la relación, María Antonieta de las Nieves dijo en entrevista con Rosita Pelayo que ese romance volvió muy tensa la relación de trabajo entre todos, y opinó que Florinda fue "escalando", pues primero anduvo con Carlos Villagrán, después con el director Enrique Segoviano y luego con Gómez Bolaños.

“Yo nunca he querido que se sepa realmente la tirantez que había, porque ahora resulta que son novios y no se me hace correcto, porque andaba con Carlos Villagrán; no es que anduviera o no anduviera, si los dos hubieran sido solteros no habría habido problema, pero todo mundo sabíamos que él era casado. Cortó A Carlos Villagrán y anduvo con el director Enrique Segoviano, claro, porque fue escalando”, opinó.

María Antonieta recordó en 2024 que si algo le aprendió de Graciela Fernández, la primera esposa de Chespirito, fue que si no se podía hablar bien de alguien, era mejor no decir nada, esto lo dio como respuesta cuando le pidieron que diera su opinión sobre Florinda Meza.

Carlos Villagrán, con quien Florinda tuvo un romance previo, no opinaba buenas cosas sobre ella, y con respecto a su relación con Gómez Bolaños, dijo que ella abusaba de la nobleza de él y que lo dominaba.

