Mucho antes de que la figura de Roberto Gómez Bolaños se convirtiera en tema de debate, Florinda Meza ya había hablado abiertamente sobre su vida íntima junto a él. En una entrevista realizada hace más de una década, la actriz relató cómo fue convivir con el carisma y la coquetería del creador de “Chespirito” y “El Chavo del 8”.

Gómez Bolaños solía reconocer que uno de los errores que marcaron su primer matrimonio con Graciela Fernández fue su tendencia a la infidelidad, algo que Florinda notaba cuando aún eran solo compañeros de trabajo. Incluso ha contado que lo regañaba por esas actitudes antes de iniciar su relación con él.

Más adelante, cuando Meza y el actor oficializaron su romance, ella también tuvo que aprender a lidiar con la fama que perseguía a Roberto, y lo que generaba, especialmente entre el público femenino.

Florinda Meza y Chespirito estuvieron juntos 40 años y no tuvieron hijos.

Así reaccionaba Florinda Meza por celos

Durante una charla realizada en Santiago de Chile el 31 de julio de 2008, la pareja participó en una dinámica de preguntas imaginarias. El conductor, José Miguel Viñuela, les planteó una escena ficticia en la que Angelina Jolie viajaba a México, quedaba encantada con Roberto y comenzaba a coquetearle descaradamente. Florinda debía elegir entre tres reacciones posibles:

A) Ponerse celosa y decir: “¿Qué se cree esa gringa igualada, de venir a fijarse en mi marido?”

B) Dejar que él tuviera un encuentro con ella, porque sería algo pasajero.

C) Llegar a un acuerdo: Jolie se queda con Roberto y Florinda con Brad Pitt.

Florinda no eligió ninguna de las opciones, pero admitió que, aunque se trataba de un juego, su reacción sería más cercana a la primera.

Luego confesó: “Sí (soy celosa). Cuando tienes algo muy preciado lo cuidas, no lo quieres perder”.

Aclaró que no era de hacer escándalos, pero tenía su propio estilo: “Lo pellizcaba cuando estaba viendo a mujeres bonitas”, dijo con humor. Y añadió que, incluso a sus 79 años, edad que él tenía en ese momento, seguía viéndolas.

"Después de un tiempo de pellizcarlo, me acostumbré. A veces hasta le digo: ‘Mira, aquella muchacha está muy bonita’, y él me responde: ‘¿Cuál?’. Yo le digo: ‘¡Ay, pero si la estás viendo!’, y él: ‘¿Dónde? Yo no la había visto’”, relató.

Roberto sumó su perspectiva con humor: aseguró que nunca había entendido cómo simbolizaban la belleza en el arte vanguardista, pero que, para él, lo bello era lo natural. "Las mujeres bellas, pues son bellas en todos lados, y hay que mirarlas. Así como para las mujeres yo…no, bueno”.

Florinda admitió que no soportaría una infidelidad. Por su parte, Roberto sugería que admirar la belleza no era algo que debiera tomarse a mal, e incluso dejaba entrever que podía reconocerla también en otros hombres.

Una relación con condiciones

Meza y Gómez Bolaños fueron pareja durante más de 28 años y, tras casarse, compartieron una década de matrimonio. Esto, a pesar de las críticas que enfrentaron, ya que Roberto aún estaba casado con Graciela Fernández cuando comenzó a cortejar a Florinda.

Graciela Fernández sentía un profundo amor por Roberto Gómez Bolaños aún después de que él la dejó por Florinda Meza, confiesa su hijo.

Durante una conversación en 2004, también en Chile, Meza confesó que al principio se resistía a la relación porque lo veía con muchas mujeres: “No quería ser una más en su lista”, explicó.

Tiempo después, en una entrevista con Adela Micha, reafirmó que, aunque sabía que él había sido infiel en el pasado, su historia juntos fue distinta:“Era muy infiel, y fue una de las condiciones que le puse. Quiero ser la mujer, la única mujer. Y él me contestó: ‘Cuando un vaso está lleno, no le cabe nada más’. Yo podría jurar que nunca me fue infiel”, declaró.