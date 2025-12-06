"ETERNIDAD"

La pregunta parece sencilla. Si en el más allá tuviera una semana para decidir con quien pasar la eternidad, qué elegiría: a la persona con quien compartió gran parte de su vida o con quien fue su primer amor, que murió joven, pero que lo ha estado esperando durante varios años.

Esa pregunta convenció a Elizabeth Olsen para dejar el vestuario de La Bruja Escarlata de Los Vengadores y ponerse en la piel de la mujer que debe responder la pregunta, sabiendo que cualquier respuesta puede estar equivocada.

La cinta es dirigida por David Freyne, cineasta que ha demostrado ser solvente en historias de género, en este caso fantasía, luego de haber hecho “The cured”, en la que una epidemia zombie es controlada por una vacuna, pero quienes fueron infectados sufren de discriminación.

Pero también le gusta contar relatos que desde afuera parecerían complicados o difíciles de ver desde afuera y lo hizo con “Dating amber”, en la que se muestra una relación heterosexual decidida a encajar.

Con “Eternidad”, de la que es también escritor, imaginó a un mundo más allá de lo que tradicionalmente se maneja con oropel e idealista, dejando cosas como atardeceres y anocheceres que a todas luces son falsos, pero que combinan bien con el tono de la comedia.

Críticos estadounidenses han dicho que la historia está cargada de gaps (chistes básicos y conocidos), pero que más allá de aburrir, ayudan a que la trama tenga un ritmo interesante.

Olsen comparte créditos con Miles Teller (“Whiplash”) y Callum Turner (“Los amos del aire”) quienes han coincidido en que aceptaron la invitación al leer el guion y verlo fresco a lo que normalmente ofrecen en el género.

En México es una de los títulos que cuentan con la llamada Garantía Cinépolis que indica es casi seguro guste a casi todo el público.

"BUGONIA"

Más allá del morbo que puede dar el ver rapada a Emma Stone en este largometraje, se tiene que escudriñar en las razones que tuvo para aceptar ese cambio físico.

Bueno, en primera instancia, el director es Yorgos Lanthimos, con quien trabajó en “Pobres criaturas”, que a la postre le daría a ella el Oscar a Mejor Actriz.

Y si en esa película Emma aceptó hacer el papel de una mujer resucitada, con todos los riesgos que eso conlleva cuando no se trata de una historia de superhéroes, ahora se le hizo lógico interpretar a una mujer de negocios que es secuestrada por jóvenes que están seguros que ella es una alienígena que intenta adueñarse del mundo.

La nueva película protagonizada por Emma Stone acaparó la atención en la red. Foto: IMdB

Es decir que el haberse rapado era algo explicable, claro desde la óptica de Lanthimos que no es para nada hollywoodense. Y a eso hay que agregarle que Emma fue una actriz que cuando estaba llamada a ser una reina de las comedias románticas, tras “Easy A” (cinta que jamás llegó a México) y una participación en “Amigos con beneficios”, optó por el rumbo de “Historias cruzadas” y “Fuerza antigánster”, sin olvidar su papel en “Birdman”, del mexicano Alejandro González Iñárritu.

Claro que el raparse no fue fácil. Durante un año y medio Emma sabía que tenía que hacerlo y, aunque convencida, el día que debía hacerlo estaba llena de nervios. Fue cuando le pidió al propio Lanthimos hiciera lo mismo.

“Vamos a tener que afeitarte la cabeza a ti también para ser solidarios”, relató a la revista PEOPLE. Y cuando creyó que él se resistiría, su respuesta fue positiva.

Por continuidad frente a cámara, el equipo de producción debía rapar a Emma cada tercer día, algo a lo que la actriz terminó acostumbrándose.

Pero más allá del cambio físico, en los festivales donde se ha presentado la cinta como San Sebastián y Venecia, lo que ha llamado la atención es la actuación de Emma. Ahora el público mexicano tendrá la palabra.

