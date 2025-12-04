El objetivo de Dan y de Nico es llegar a la frontera para abandonar el país. Las dos han incendiado su auto para borrar evidencias y buscan cómo escapar, pues traen consigo una reliquia que además es robada y por la que la policía las sigue.

Así arranca “Yellow”, serie de cinco episodios en la que estas dos ladronas de arte se cruzan en el camino de Richie, un chico que fue piloto de la Fórmula 1 y que ve como única salida a su crisis emocional el suicidio.

Richie tiene algo que ellas necesitan: un auto. Ellas tienen lo que él ha perdido: las ganas de vivir y además, las chicas tienen el propósito de llegar a la frontera. Juntas se proponen mantener con vida a Richie para que conduzca hasta su destino.

La serie, ideada por Sofía Auza y producción de The Inmigrant, la misma que produjo “Nadie nos va a extrañar”, no echa mano del drama como recurso más obvio para atrapar la atención, y sí expone a sus personajes con perfil propio, con tendencias suicidas y con la amistad como el vínculo que sostiene a las protagonistas. Pero también a personajes con aparente fortaleza, como Rojo, la detective que tiene a su cargo capturar a estas dos ladronas de arte que atracaron un museo.

El sarcasmo, el humor y la ironía hacen de “Yellow” una de esas historias frescas que siempre es grato ver en medio de tanta oferta de historias que se ciñen sin pudor sólo a un género.

El contenido se hace más atractivo cuando hay interpretaciones naturales como las que se logran por parte del elenco de esta road movie integrado por Tessa Ia, Lizeth Selene, Martín Saracho, Eréndira Ibarra y Humberto Busto, entre otros.

Dónde ver: HBO Max