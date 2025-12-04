La historia nació de una experiencia del propio director Noah Pritzker, cuando acudió a una fiesta de soltero en Tulum y su padre quería ir, aunque no estaba invitado.

“Finalmente no fue, pero me quedé pensando qué hubiese pasado si mi padre se hubiera salido con la suya y me pareció algo curioso, porque además estaría convencido de que era lo mejor”, recuerda el realizador.

Y entonces, en algún momento luego de su debut en cine con “Quitters”, comenzó a escribir la comedia “Divorciados” (“Ex husbands”) que ahora llega a cines mexicanos, dos años después de haberse presentando en el Festival Internacional de Cine de Morelia, pero que vio frenada su exhibición comercial como resultado de los retrasos provocados por la pandemia. En EU apenas llegó a salas en febrero pasado.

Pritzker, quien asegura no es una cinta con tintes biográficos, echó mano del veterano Griffin Dunne (“Un hombre lobo americano en Londres”) para interpretar al papá; así como James Norton (“Mujercitas”) y Miles Heizer (“13 razones”) como los hijos mayor (a punto de casarse) y menor, respectivamente, en esta comedia filmada precisamente en Tulum.

La historia inicia con el personaje de Dunne divorciándose de su esposa, al tiempo que el hijo mayor está por contraer matrimonio y, el menor, es gay

Dunne cuenta que lo principal, aparte de la comedia, es la relación que se ve entre padres e hijos.

“Algo que nunca había visto en un guion es que, por ejemplo, hay una escena en la que el padre quiere aprender del su hijo gay, entender qué está pasando, intenta hablar con él como un hijo heterosexual, pero lo hace con una aceptación normal, porque ama a su hijo y desea que lo sepa”, apunta.

En la vida real, Heizer es parte de la comunidad LGBT. En su momento le costó hablarlo con su familia, así que verlo de pronto reflejado en una película, fue terapeútico.

“Ver este tipo de interacciones con las figuras masculinas, cuando en la vida real mucha gente queer tiene padres que no quieren saber de ellos, para mi fue maravilloso. Casi siempre se muestran un choque, aquí es divertido ver cómo se pone y me gustaría que el público lo viera como algo natural”, considera.

Pritzker, en tanto, destaca que la historia ha sido una sorpresa para todos, porque se dieron cuenta que no era sólo una historia local.

“Son personajes estadounidenses, una historia estadounidense, pero de pronto nos dimos cuenta en lugares donde se presentó, como San Sebastián y Morelia, que era un tema universal, íbamos sin expectativas y vimos cómo conectaba con la gente, con estos personajes que están en un momento importante de su vida”, dice el realizador.

