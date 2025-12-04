“Me he aferrado a esta verdad por más de 50 años, yo fui quien tomó esa fotografía”, es parte de uno de los diálogos del documental “Fotógrafo de guerra: El hombre que captó la imagen”.

“Fotógrafo de guerra: El hombre que captó la imagen”, documental. Foto: Netflix

La producción sigue la investigación de dos años de duración que se hizo para determinar quién es el verdadero autor de la fotografía titulada “The terror of the war”. Estamos hablando de la gráfica que ganó el Concurso de Fotografía de Prensa Mundial en 1973 y el Premio Pullitzer de Fotografía de Noticias de Última Hora, también en el mismo año. La imagen captada es la de una niña desnuda corriendo por la carretera de una aldea del sureste de Vietnam (Trang Bang) después de que un avión de la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur dejara caer una bomba de napalm, un gel altamente inflamable, sobre la población. La placa que fue tomada el 8 de junio de 1972 se atribuye a Nick Ut, fotógrafo vietnamita de Associated Press que se volvió un referente a nivel mundial a partir de la toma, pero “Fotógrafo de guerra: El hombre que captó la imagen”, devela que otro hombre puede ser el verdadero autor. La investigación es una compilación de documentos, mediciones, testimonios, cálculos y tecnología que hacen eco a la voz de Nguyen Thanh Nghe, un fotógrafo vietnamita independiente que dijo, hace más de 50 años, que la foto era de él. La investigación, según se sabe, parte de un secreto que estuvo guardado por décadas y que al revelarse detonó que algunos curiosos hicieran caso a Nguyen Thanh Nghe y se dieran a la tarea de validar su dicho. Los seguidores de documentales de investigación quedarán sorprendidos con esta producción que, al mismo tiempo, es una ventana abierta para conocer el mundo laboral, las condiciones y los riesgos que enfrentan los fotógrafos que trabajan por cuenta propia en zonas de peligro y que al contar con buen material, lo venden a quien se diga interesado.

Dónde ver: Netflix

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc