Guadalajara.- Enrique Metinides es considerado como el más importante fotógrafo de nota roja mexicana y, de alguna manera, su vida se verá en el cine.

El fotoperiodista es autor de imágenes icónicas como la del Ángel de Independencia caído durante el terremoto de 1957; la de una mujer fallecida entre un auto y un poste, que quedó con los ojos abiertos o la de una mujer cargando el ataúd de su hijo pequeño, desde Salto del Agua hasta el Estado de México, caminado.

Esta semana se verá por vez primera por el público en “Ciudad de muertos”, la nueva película de José Manuel Cravioto, al entrar en competencia oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Metinides, fallecido en 2022, conoció el proyecto y lo autorizó, a fin de contar la historia de un fotógrafo (Jero Medina, “Narcos: México”) que va retratando lo que ocurre en la capital mexicana, con el sello mortal detrás.

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“Desde chavito me interesó la foto de crimen, tengo una pequeña colección sobre libros de crímenes y pues hay una afinidad con el cine negro. Y Metinides tenía esto de la belleza a través de cómo retrataba la muerte”, comenta Cravioto.

“No es que sea una película sobre él, pero tiene que ver con este gusto global por la fotografía y lo trágico que puede ser la Ciudad de México en que navegamos, que disfrutamos, que sufrimos”, destaca el realizador.

Justo durante el rodaje se suscitó una divertida anécdota cuando mucha gente dio por seguro que el Ángel se había caído de la columna de Independencia.

“Fue algo muy fuerte, porque estaban concentrados en ver algo abajo (reproducción del monumento) sin ver hacia arriba, sin darse cuenta que el Ángel seguía en su lugar”, apunta el realizador.

Cravioto tiene en su filmografía cintas como “Autos, mota y rocanrol”, acerca del malogrado concierto de Avándaro a principios de los 70s; “Olimpia”, una animación sobre el movimiento estudiantil de 1968 y “El más buscado”, sobre Alfredo Ríos Galeana, asaltabancos que fue considerado el enemigo público número 1 de México.

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La película comenzará su corrida festivalera, para luego buscar estreno en salas en lo posible este mismo año.

Gustavo Sánchez Parra (“Amores perros”), Gerardo Trejoluna (“Sierra Madre”), y Alison Santiago (“Contra las cuerdas”) completan el reparto principal. Es una cinta producida por Eduardo Díaz Casanova y Península Films.

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