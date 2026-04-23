A medio siglo de que su familia saliera de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, la cineasta Gabriela Peña volvió a la casa que dejaron atrás y descubrió que ese pasado seguía ahí.

De esa experiencia nace Aquí se escucha el silencio, documental que indaga cómo el exilio, la ruptura y el miedo siguen presentes en su madre, sus abuelos y en ella misma.

“Es importante que las nuevas generaciones se acerquen a estas historias desde lo emocional, porque así pueden entender cómo algo que parece político termina afectando la vida diaria y hasta las relaciones familiares”, explica la realizadora.

La película se proyectará hoy en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde compite, luego de su paso por CPH:DOX, en Copenhague.

Sigue a la directora mientras reconstruye la casa y conversa con sus abuelos y su madre sobre la persecución, el exilio y la ruptura familiar que dejó la dictadura.

Su abuelo fue perseguido por el régimen, la familia salió al exilio y su madre creció en medio de esa fractura, que con el paso del tiempo no desapareció, sino que se instaló en la vida cotidiana de todos.

El documental se construye con escenas diarias, como Gabriela Peña restaurando la casa mientras escucha a sus abuelos hablar del miedo, la persecución y la incertidumbre.

En paralelo, intenta hablar con su madre sobre ese pasado, pero se encuentra con silencios y respuestas breves, una dificultad que también forma parte de las huellas que dejó el exilio.

“Las separaciones dejan huellas que se arrastran con el tiempo. Por eso esta película también conecta con temas como la salud mental, los vínculos con los padres y lo que pasa dentro de casa”, afirma.

El codirector Picho García señala que desde el inicio decidieron no construir una película histórica en sentido tradicional, sino acercarse a ese pasado desde una familia.

“Intentamos más que hacer una película que narrara cómo fue la dictadura, conectar con todas las personas sobre un trauma que una generación le transmite a otra”, añade.