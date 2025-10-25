Más Información

captaron todas las miradas durante la Gala Vogue de Día de Muertos 2025, celebrada en México recientemente.

El inesperado reencuentro de los protagonistas degeneró reacciones entre los internautas, quienes recordaron su historia juntos, tanto en la pantalla como su vínculo con tinte romántico.

Hace un año, la intérprete de "Sodio" reveló en el programa "Envinadas" que López fue la inspiración de “Amanecer”, tema que refleja el proceso de autoconocimiento y sanación tras una ruptura amorosa, y que se incluye en su álbum Childstar.

Asimismo, le compuso “Amor Ordinario”, canción que estaría inspirada en su fugaz relación durante la grabación del programa en España, cuando él se habría alejado sin dar explicaciones. Aunque el también cantante no se ha pronunciado sobre el tema, en una entrevista con Vogue en mayo del mismo año, al ser cuestionado sobre si se había enamorado en un set, respondió: “¡No!”.

Danna también dio a conocer que Jorge la buscó un año después, sin tener noticias de él, solo para desearle feliz cumpleaños, justo cuando Danna comenzaba a abrirse a un nuevo amor.

A pesar de la polémica, el conflicto parece haber quedado atrás. Danna, quien actualmente mantiene una romance con el cantante Alex Hoyer, fue vista cariñosa, platicando y riendo efusivamente con López.

Alex Hoyer y Danna Paola presumen de una sólida relación desde hace casi cinco años.
Los comentarios en redes sociales se centraron en la química entre ambos: “Ya vimos que no son rencorosos”, “Cómo la abraza Jorge”, “Ella sufrió por él y ya lo superó”, “Un amor ordinario”, “Danita y su casi algo”, mientras que algunos se preguntaban por la reacción de Alex Hoyer.

¿Alex Hoyer celoso?

Además de ser el centro de atención por su encuentro con López a años de "Élite", Danna protagonizó el espectáculo principal de la gala, interpretando clásicos de la música mexicana como “Amor eterno”, “La Llorona” y su éxito “Aún te quiero”, acompañada por un conjunto de mariachi.

Respecto a los posibles celos de Alex Hoyer, Danna compartió en sus redes dos fotografías junto a su novio y Jorge, donde los tres aparecen sonrientes, demostrando que existe una buena relación y disipando cualquier rumor.

Danna Paola y su novio Alex Hoyer junto al actor chileno Jorge López. Foto: Instagram oficial.
