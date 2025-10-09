Más Información

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

"Krasznahorkai: uno de los narradores más originales de la literatura europea", Acantilado

"Krasznahorkai: uno de los narradores más originales de la literatura europea", Acantilado

Jajack Movement presentará obra multidisciplinaria como parte del Circuito Cervantino

Jajack Movement presentará obra multidisciplinaria como parte del Circuito Cervantino

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

Danielle, la esposa de , reveló que está enfrentando problemas de salud tras ser diagnosticada con la enfermedad de Lyme. Danielle Jonas mencionó que la primera señal de que algo andaba mal fue cuando comenzó a perder cabello.

A través de redes sociales, Danielle contó cómo, tras meses de confusión, se dio cuenta de que algo no estaba bien al notar eczema en el cuero cabelludo y la pérdida del mismo. “Pensé que solo era estrés… hasta que descubrí la verdad”, relató.

El eczema, un tipo de dermatitis, es una afección cutánea no contagiosa que causa hinchazón, zonas secas y picazón, de acuerdo con MedlinePlus.

Tras detectársele la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana ocasionada por la picadura de una garrapata, inició un proceso de cuidados y, en algún momento, tomó la decisión de usar una peluca debido a la pérdida capilar.

“Fue devastador verme cambiar físicamente, pero aprendí a escuchar a mi cuerpo”, confesó. Desde entonces, ha seguido un tratamiento médico riguroso y ha adoptado hábitos saludables para mantener su bienestar físico y emocional.

Danielle, también contó que debido al aumento de la caída del cabello comenzó a usar extensiones, pero estas le generaban dolor en la cabeza

lleva más de 15 años casados. La pareja tuvo a dos hijas: Alena Rose Jonas y Valentina Angelina Jonas.

La enfermedad de Lyme es una infección que han padecido varias celebridades, entre ellas Justin Bieber, Justin Timberlake, Shania Twain, Avril Lavigne, Kelly Osbourne, Bella Hadid y Daryl Hall.

Entre los síntomas más graves de la enfermedad se encuentran:

  • Sarpullido en distintas partes del cuerpo
  • Dolor en el cuello
  • Debilidad muscular en el rostro
  • Dolor de espalda, cadera y piernas
  • Pérdida de la visión

En caso de notar alguno de estos síntomas, se recomienda acudir al médico, ya que pueden confundirse con otras enfermedades y un diagnóstico temprano puede ayudar a una mejor recuperación.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez defiende a Bad Bunny y lanza polémica comparación con Shakira: “No todos me conocían a mí ni a Shakira”. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) (Photo by Robyn BECK / AFP) (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

Jennifer Lopez defiende a Bad Bunny y lanza polémica comparación con Shakira: “No todos me conocían a mí ni a Shakira”

Meghan Markle se burla de modelo que tropezó y desata furia en redes: ‘Qué mala persona’. VIDEO. Foto: Tomada de X @unreMARKLEble

Meghan Markle se burla de modelo que tropezó y desata furia en redes: ‘Qué mala persona’. VIDEO

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores. Foto: AFP

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes. AFP

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra. Foto: Instagram

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra