Danielle, la esposa de Kevin Jonas, reveló que está enfrentando problemas de salud tras ser diagnosticada con la enfermedad de Lyme. Danielle Jonas mencionó que la primera señal de que algo andaba mal fue cuando comenzó a perder cabello.

A través de redes sociales, Danielle contó cómo, tras meses de confusión, se dio cuenta de que algo no estaba bien al notar eczema en el cuero cabelludo y la pérdida del mismo. “Pensé que solo era estrés… hasta que descubrí la verdad”, relató.

El eczema, un tipo de dermatitis, es una afección cutánea no contagiosa que causa hinchazón, zonas secas y picazón, de acuerdo con MedlinePlus.

Tras detectársele la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana ocasionada por la picadura de una garrapata, inició un proceso de cuidados y, en algún momento, tomó la decisión de usar una peluca debido a la pérdida capilar.

“Fue devastador verme cambiar físicamente, pero aprendí a escuchar a mi cuerpo”, confesó. Desde entonces, ha seguido un tratamiento médico riguroso y ha adoptado hábitos saludables para mantener su bienestar físico y emocional.

Danielle, también contó que debido al aumento de la caída del cabello comenzó a usar extensiones, pero estas le generaban dolor en la cabeza

Kevin Jonas lleva más de 15 años casados. La pareja tuvo a dos hijas: Alena Rose Jonas y Valentina Angelina Jonas.

La enfermedad de Lyme es una infección que han padecido varias celebridades, entre ellas Justin Bieber, Justin Timberlake, Shania Twain, Avril Lavigne, Kelly Osbourne, Bella Hadid y Daryl Hall.

Entre los síntomas más graves de la enfermedad se encuentran:

Sarpullido en distintas partes del cuerpo

Dolor en el cuello

Debilidad muscular en el rostro

Dolor de espalda, cadera y piernas

Pérdida de la visión

En caso de notar alguno de estos síntomas, se recomienda acudir al médico, ya que pueden confundirse con otras enfermedades y un diagnóstico temprano puede ayudar a una mejor recuperación.