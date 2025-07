La fama y el dinero pueden llegar de repente, pero también desaparecer en un chasquido. Kevin Jonas, integrante de la banda Jonas Brothers junto a sus hermanos Joe y Nick, lo experimentó en carne propia.

En 2013, la exitosa agrupación anunció su separación tras cancelar una gira por diferencias internas. A partir de ese momento, Kevin dejó la música para incursionar en el sector inmobiliario, aunque navegar el mundo de los negocios no fue sencillo para él.

En una entrevista con el conferencista Lewis Howes, pareja de la actriz mexicana Martha Higareda, confesó: “He vivido desde el inicio del éxito hasta el éxito financiero, sin realmente saber qué era el dinero ni cómo manejarlo, hasta quedarme sin él, hasta perder casi todo”.

Su crisis financiera se debió a varios “malos negocios” ocurridos hace aproximadamente nueve años. Cuando en el podcast, The School of Gratness, se le preguntó si estuvo a punto de perder toda su fortuna, admitió: “Sí, casi todo, me quedé con apenas un 10 por ciento”.

¿En qué invirtió su dinero Kevin Jonas?

Entre sus inversiones estuvo una empresa de desarrollo residencial llamada JonasWerner, especializada en mansiones personalizadas cerca de Manhattan. En 2016, puso a la venta una villa en Montvale, Nueva Jersey, por 2.6 millones de dólares; finalmente la vendió en 2020 con una ganancia de un millón, según "The Sun".

Además, se interesó en la tecnología, invirtiendo en la app de comida Yood y asociándose con la startup Hear It. Sobre estas experiencias comentó: “Aprendí muchas lecciones y, afortunadamente, tuvimos una segunda oportunidad cuando la banda se reunió”.

El regreso oficial ocurrió en 2019 con el quinto álbum Happiness Begins. Desde entonces, han realizado giras por Latinoamérica y otros países, manteniendo su éxito.

Este año sorprendieron con el anuncio de una película titulada provisionalmente "Jonas Brothers Christmas Movie" para Disney+, 15 años después de su debut actoral.

Los hermanos saltaron a la fama con la película "Camp Rock" y firmaron en 2007 con Disney Hollywood Records, vendiendo más de 20 millones de discos en todo el mundo.