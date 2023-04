Kevin Jonas: el nuevo negocio del integrante de los Jonas Brothers que no tiene que ver con la música

Kevin Jonas integra una de las bandas más exitosas de los últimos tiempos junto a sus hermanos Nick, Joe. Los Jonas Brothers está preparando un show para agosto en donde prometen sorprender a sus fanáticos.

Lee también: Imelda Garza reacciona a las críticas tras la muerte de Julián Figueroa: "No tengo por qué complacer a nadie"

Los Jonas Brothers recibió, a fines de marzo, una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood y anunciaron la salida de su sexto trabajo discográfico. “Estamos honrados de estar aquí. Es un testimonio de todo el amor y el apoyo de nuestros fans, nuestros amigos y nuestra familia, que han estado junto a nosotros en cada paso que hemos dado”, aseguró Kevin Jonas minutos antes de descubrir la placa, según publicó la agencia EFE.

Pero no todo es música en la vida de Kevin Jonas, porque hace algunos años se tomó un descanso para dedicarle tiempo a sus dos pequeños hijos y compartir tiempo en familia. Pero también porque tiene un negocio para nada cercano a los conciertos. Desarrolló una aplicación móvil sobre comida llamada Yood.

Lee también: ¿Quién es Imelda Garza, la viuda de Julián Figueroa y madre de su hijo?

La aplicación de Kevin Jonas, que es muy popular en Estados Unidos, detecta la ubicación del usuario y le ofrece los restaurantes más cercanos. En ese momento contaba que extrañaba salir de gira y la adrenalina que todo esto conlleva. Sin embargo, todo se fue acomodando y la banda está hoy en su mejor momento.

Los Jonas Brothers comenzaron su carrera en 2005 con el disco It’s About Time aunque el trabajo no tuvo mucha repercusión. Dos años más tarde presentaron el álbum Jonas Brothers, del que salieron éxitos como “Year 3000″ y “S.O.S.”, que puso al grupo en lo más alto. En 2008 participaron de la película televisiva “Camp Rock” y se convirtieron en estrella de Disney. Anunciaron su separación en 2013 pero en 2019 regresaron a la escena musical con el tema “Sucker” del disco Happiness Begins. Desde allí no dejaron de cosechar éxitos. Ahora se preparan para un show en el Yankee Stadium que quedará en la historia porque tocarán sus cinco discos el 12 de agosto.

.