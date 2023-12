Daniela Parra explota contra Vanessa Bauche y la llama "señora mitotera"

Desde que el caso legal del actor Héctor Parra, sentenciado a 10 años de cárcel por corrupción de menores en contra de su hija menor Alexa Hoffman, varios famosos han opinado al respecto, tomando postura a favor o en contra de sus dos hijas Daniela y Alexa, algo que no le parece correcto a la actriz Vanessa Bauche, activista para erradicar la violencia de género.

En entrevista, la protagonista de cintas como "Amores perros" y "Guerra de vecinos" pidió empatía por la víctima Alexa Hoffman, y cuestionó la salud mental de Daniela Parra, al mencionar que la madre de ésta habría dicho que su hija tuvo que ir al psiquiatra cuando tenía cinco años.

“¿Alguien se ha preguntado por qué la hija mayor de Parra estuvo en el psiquiátrico a los cinco años? , ¿por qué la llevaron con un psiquiatra a los cinco años?, por qué nadie habla de eso, qué tiene que hacer una niña de cinco años con un psiquiatra, dicho por la mamá”, cuestionó.

Agregó que una cosa es que las víctimas no "caigan bien", y otra que por esa razón lo que dicen es mentira, pues no tiene que ser de esa manera, explicó.

"¿Por qué nadie ata cabos? ¿por qué nadie más se pregunta más allá de las filias que puedas tener; a lo mejor Frida Sofía (hija de Alejandra Guzmán) no le cae bien a la gente, eso no quiere decir que lo que haya dicho no sea verdad, a lo mejor Alexa o Ginny no le caen bien a la gente, o cometieron errores al momento de hacer la denuncia, lo hicieron al revés por ignorancia, lo hicieron mal porque dicho personaje la quiso ayudar (Sergio Mayer), y que tampoco cae bien, y ya por eso ¿es mentira lo que están diciendo?", consideró.

Vanessa Bauche pidió empatía con las víctimas y enfatizó lo difícil que es denunciar un abuso, más aún cuando el abusador es de tu propia familia.

“El público tiene que entender que hablar de esos temas, de algo tan doloroso, que tiene que ver con el vínculo consanguíneo, tanto en el caso de Frida, como en el caso de esta niña Hoffman, denunciar públicamente es dolorosísimo, para que encima, por ser un acto que merece todo nuestro apoyo como sociedad, toda nuestra empatía por el dolor que implica, todavía se le vayan encima porque no les caen bien, sin pruebas, sólo porque no les caen bien”.

Daniela Parra se defiende y le responde a Vanessa Bauche

Daniela Parra le respondió a la actriz Vanessa Bauche, aseguró que hay imprecisiones en sus declaraciones y la invitó a que antes de "andar de mitotera", se informe.

"Alguien que le diga a esta señora que con mucho gusto le resuelvo las dudas que tenga, ademas de aclararle que la información que anda dando es errónea, digo, si van a andar de mitoteras que sepan que están diciendo", escribió.

Alguien que le diga a esta señora que con mucho gusto le resuelvo las dudas que tenga 🙋🏼‍♀️ ademas de aclararle que la información que anda dando es errónea ☺️ digo, si van a andar de mitoteras que sepan que están diciendo 🧐 https://t.co/5cbRUPEfYZ — daniela (@DannielaPr) December 22, 2023

Bauche respondió y le pidió a Daniela que no le faltara al respeto, pues no era una mitotera, sino una agente de cambio para erradicar la violencia de género.

"De acuerdo. Aunque yo a ti no te he faltado al respeto, al contrario, abrazo tu dolor, aplaudo tu resiliencia y celebro tu luz. Te deseo prosperidad y bendiciones. Mitotera no, nena. Llevo + de 20 años como agente de cambio para erradicar la violencia de género. La víctima denunciante no fuiste tú. No es contra ti. Primero las víctimas. Perspectiva de género. Y justicia para todas. Te comparto un poquito del camino. Abrazo de mi alma a la tuya".

Parra se mostró inconforme con que Vanessa Bauche cuestionara su salud mental, y aseguró que antes que la víctima está la verdad.

"Un gusto, Vanessa. También soy mujer, y no veo congruente con el trabajo que dices llevas más de 20 años realizando, ya que si me estas faltando el respeto cuestionando mi salud mental, incluso preguntas “por que no atacan?”. Y… No es primero la víctima, es primero la verdad".

Finalmente la actriz aclaró su mensaje y le deseó lo mejor a Daniela Parra, quien le llevará de cenar as su padre en Navidad y también estará con su mamá.

"'¿Por qué no atacan?'¿Estás segura que eso dije? Me parece que no escuchaste bien. Por el contrario, al hablar de lo que tu mamá dijo que viviste de niña, no se cuestiona tu salud mental, si no, se visibiliza tu dolor. Si escuchas con atención: Dije: 'Tanto en el caso de Frida como en el de Alexa no hay solo una víctima'. Es más, ni siquiera mencioné tu nombre. Y ya no le sigo porque no se trata de ti, lo que dije fue sobre la revictimización de las personas denunciantes. Tu tienes un camino hermoso y mereces ser feliz".

“¿Por qué no atacan?”¿Estás segura que eso dije?

Me parece que no escuchaste bien. Por el contrario, al hablar de lo que tu mamá dijo que viviste de niña, no se cuestiona tu salud mental, si no, se visibiliza tu dolor. Si escuchas con atención:

Dije: “Tanto en el caso de Frida… — Vanessa Bauche (@VanessaBauche) December 22, 2023

Daniela Parra siempre ha defendido a su padre Héctor Parra, y asegura que en efecto, su hermana Alexa es una víctima, pero no de su padre, sino de su madre Ginny Hoffman, quien ejerce sobre ella alienación parental.

